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В Албании возбудили уголовное дело после загадочной гибели в отеле четырех российских туристов

1:42:4310/18/2021
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Пока нет результатов экспертиз о причине смерти россиян. По-прежнему рассматривают несколько версий гибели, в том числе убийство.

Полиция Албании возбудила дело после гибели туристов из России в отеле. Фото: ABC New Albania

В Албании полиция возбудила уголовное дело после смерти четверых туристов из России, сообщает в понедельник Albanian Daily News. Россиян нашли мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет провинции Кавая.

По информации издания, пока нет результатов экспертиз о причине смерти российских туристов.

Как сообщал "Курьер.Среда" семья приехала на отдых в Албанию из Москвы. Погибли Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. Двое последних - жених и невеста, которые планировали поежениться после возвращения из отпуска.

Одно из причин смерти называли хлор в бассейне при отеле - слишком много употребил персонал. Кроме того, рассматривались версии плохой вентиляции, отравления и даже убийства. Известно, что все четверо скончались от асфиксии.

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семьяроссийские туристыскончалисьуголовное деложених и невеста
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