В Албании возбудили уголовное дело после загадочной гибели в отеле четырех российских туристов

В Албании полиция возбудила уголовное дело после смерти четверых туристов из России, сообщает в понедельник Albanian Daily News. Россиян нашли мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет провинции Кавая.
По информации издания, пока нет результатов экспертиз о причине смерти российских туристов.
Как сообщал "Курьер.Среда" семья приехала на отдых в Албанию из Москвы. Погибли Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. Двое последних - жених и невеста, которые планировали поежениться после возвращения из отпуска.
Одно из причин смерти называли хлор в бассейне при отеле - слишком много употребил персонал. Кроме того, рассматривались версии плохой вентиляции, отравления и даже убийства. Известно, что все четверо скончались от асфиксии.