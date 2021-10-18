В Самаре мигрант на рынке кинул фруктом в старика: Теперь хулигану грозит депортация

В Самаре в Промышленном районном суде приняли решение о депортации мигранта, совершившего мелкое хулиганство. Также ему присудили выплатить штраф. Об этом стало известно из сообщения МВД РФ по региону. Как выяснилось, мужчина кинул фрукт в пожилого человека на одном из самарских рынков.
Видео с инцидентом появилось в сети и стало поводом для разбирательства сотрудниками правоохранительных органов. На кадрах прохожие возмущаются поведением мигрантов, укоряют их в неуважении к пожилому человеку.
- Если бы вы у себя на родине старика обидели, то что бы с вами сделали ваши родители? Ваш отец опозорил бы вас, — заявила одна из свидетелей.
После случившегося полиция начала проверку.