Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин поручил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка жителям Дальнего Востока.

1:57:3510/18/2021
0

Деньги можно будет использовать только на приобретение или на строительство жилья. Квартира или дом должны находится ДФО - это обязательное условие.

Путин предложил выплату в 1 млн рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке. Фото: Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть предложение о новой выплате семьям на Дальнем Востоке. 18 октября на сайте Кремля появился список поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии регионов Дальневосточного федерального округа.

Предполагается, что жителям Дальнего Востока будут единовременно выплачивать по 1 млн рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей. Доклад об исполнении поручения премьер-министру Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 ноября 2021 года.

Правительство должно рассмотреть вопрос о "предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО", сказано в президентском поручении.

Деньги можно будет использовать только на приобретение или на строительство жилья. Квартира или дом должны находится ДФО - это обязательное условие.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Албании возбудили уголовное дело после загадочной гибели в отеле четырех российских туристов
1:42:43 10/18/2021
В Албании возбудили уголовное дело после загадочной гибели в отеле четырех российских туристов
В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство
1:25:35 10/18/2021
В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство
Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт
1:04:20 10/18/2021
Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт
Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы
1:00:38 10/18/2021
Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы
В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину
12:52:06 10/18/2021
В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину
Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские
12:34:06 10/18/2021
Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
12:15:30 10/18/2021
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани
12:07:05 10/18/2021
Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани
Можно ли 19 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти на день апостола Фомы?
12:00:51 10/18/2021
Можно ли 19 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти на день апостола Фомы?
Фермеры держали в рабстве несколько человек: Истощенные и избитые люди работали по 18 часов за еду
11:40:03 10/18/2021
Фермеры держали в рабстве несколько человек: Истощенные и избитые люди работали по 18 часов за еду