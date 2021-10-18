Путин поручил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка жителям Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть предложение о новой выплате семьям на Дальнем Востоке. 18 октября на сайте Кремля появился список поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии регионов Дальневосточного федерального округа.
Предполагается, что жителям Дальнего Востока будут единовременно выплачивать по 1 млн рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей. Доклад об исполнении поручения премьер-министру Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 ноября 2021 года.
Правительство должно рассмотреть вопрос о "предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО", сказано в президентском поручении.
Деньги можно будет использовать только на приобретение или на строительство жилья. Квартира или дом должны находится ДФО - это обязательное условие.