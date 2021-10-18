Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в печально знаменитом Гае

2:16:0410/18/2021
0

58-летняя бабушка пострадавшей сама изготовила алкогольный напиток и продала его 15-летнему подростку. Несколько несовершеннолетних, среди которых и была и ее внучка, напились.

Дети употребили водку, которую им продала "добрая бабушка". Фото: PxHere

В Оренбургской области растет число уголовных дел, возбужденных после серии отравлений. Сегодня стало известно о новом деле, которое возникло после отравления суррогатом семилетней девочки.

Сообщение о том, что ребенок попал в больницу после того, как употребил алкоголь « в кругу сверстников» появилось в понедельник 18 октября. 7-летняя девочка из Гая поступила в больницу с токсическим отравлением суррогатным алкоголем. После того, как ребенку была оказана медицинская помощь, ее отправили домой.

- По результатам проверки сообщения о госпитализации 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Как стало известно следователям, 58-летняя бабушка пострадавшей сама изготовила алкогольный напиток и продала его 15-летнему подростку. Несколько несовершеннолетних, среди которых и была внучка «предпринимательницы», распили приобретенный алкоголь.

Следователи произвели изъятие документов, образцов спиртного и оборудование, на котором и производились спиртные напитки.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Гае мертвыми нашли трех студенток медколледжа. Их изнасиловал и убил рецидивист Александр Лазарвев, которого арестовали.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
алкогольсуррогатбабушка продала
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Бабушку посадят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой будет погода 31 декабря 2021 года в Москве и Сибири
2:00:43 10/18/2021
Какой будет погода 31 декабря 2021 года в Москве и Сибири
Путин поручил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка жителям Дальнего Востока.
1:57:35 10/18/2021
Путин поручил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка жителям Дальнего Востока.
В Албании возбудили уголовное дело после загадочной гибели в отеле четырех российских туристов
1:42:43 10/18/2021
В Албании возбудили уголовное дело после загадочной гибели в отеле четырех российских туристов
В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство
1:25:35 10/18/2021
В Новосибирске поймали на взятке в 2 млн рублей замминистра ЖКХ: Деньги от бизнесмена он получил за покровительство
Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт
1:04:20 10/18/2021
Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт
Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы
1:00:38 10/18/2021
Что можно делать в Полнолуние Охотника 20 октября 2021, чтобы разбогатеть, встретить свою любовь и чтобы дети были здоровы
В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину
12:52:06 10/18/2021
В Астрахани арестовали сбежавшего из колонии, который изнасиловал школьницу и женщину
Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские
12:34:06 10/18/2021
Потерявшихся после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края детей нашли полицейские
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
12:15:30 10/18/2021
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани
12:07:05 10/18/2021
Задержан третий сбежавший из психбольницы опасный преступник на Кубани