7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в печально знаменитом Гае

В Оренбургской области растет число уголовных дел, возбужденных после серии отравлений. Сегодня стало известно о новом деле, которое возникло после отравления суррогатом семилетней девочки.
Сообщение о том, что ребенок попал в больницу после того, как употребил алкоголь « в кругу сверстников» появилось в понедельник 18 октября. 7-летняя девочка из Гая поступила в больницу с токсическим отравлением суррогатным алкоголем. После того, как ребенку была оказана медицинская помощь, ее отправили домой.
- По результатам проверки сообщения о госпитализации 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Как стало известно следователям, 58-летняя бабушка пострадавшей сама изготовила алкогольный напиток и продала его 15-летнему подростку. Несколько несовершеннолетних, среди которых и была внучка «предпринимательницы», распили приобретенный алкоголь.
Следователи произвели изъятие документов, образцов спиртного и оборудование, на котором и производились спиртные напитки.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Гае мертвыми нашли трех студенток медколледжа. Их изнасиловал и убил рецидивист Александр Лазарвев, которого арестовали.