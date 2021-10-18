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Вымогавшую у Тарзана 2 млн рублей шантажистку суд приговорил к реальному сроку

3:06:1910/18/2021
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Задержание злоумышленниц проводилось в ресторане, куда Сергей Глушко пригласил их для передачи денег.

За вымогательство денег у Тарзана женщина проведет пять лет в колонии. Фото: Пресс-служба объединенных судов Москвы

В Москве состоялся суд, решением которого осуждена женщина, вымогавшая у Сергея Глушко 2 миллиона рублей. Антонина Саввидес проведет в колонии пять лет за то, что хотела получить деньги, чтобы в сеть не попала информация, порочащая имя артиста. О решении суда стало известно из сообщения его пресс-службы 18 октября.

- Приговором Таганского суда от 18 октября 2021 года Саввидес А. В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере) и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей) сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.

Как стало известно из материалов суда и следствия, две злоумышленницы пытались получить два миллиона рублей у Сергея Глушко, более известного под именем Тарзан. У них была информация, которая могла опорочить имя артиста.

Передача крупной суммы денег проводилась в одном из московских ресторанов под наблюдением сотрудников полиции. Одна женщина была задержана во время передачи денег, а другая чуть позже.

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вымогательствоколонияпорочащая информацияСергей Глушко (Тарзан)
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