Вымогавшую у Тарзана 2 млн рублей шантажистку суд приговорил к реальному сроку

В Москве состоялся суд, решением которого осуждена женщина, вымогавшая у Сергея Глушко 2 миллиона рублей. Антонина Саввидес проведет в колонии пять лет за то, что хотела получить деньги, чтобы в сеть не попала информация, порочащая имя артиста. О решении суда стало известно из сообщения его пресс-службы 18 октября.
- Приговором Таганского суда от 18 октября 2021 года Саввидес А. В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере) и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей) сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.
Как стало известно из материалов суда и следствия, две злоумышленницы пытались получить два миллиона рублей у Сергея Глушко, более известного под именем Тарзан. У них была информация, которая могла опорочить имя артиста.
Передача крупной суммы денег проводилась в одном из московских ресторанов под наблюдением сотрудников полиции. Одна женщина была задержана во время передачи денег, а другая чуть позже.