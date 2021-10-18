В Нижнем Новгороде у ребенка из уха достали два зуба и конфету

Необычную находку обнаружили нижегородские врачи в ухе ребенка. Доктора достали из ушной раковины два зуба и конфету-карамельку. Операция по извлечению инородных тел проходила в Нижегородской детской областной больнице, рассказала в Instagram отоларинголог клиники Екатерина Воронина.
"Случай из практики. "Зубы в ухе" - в слуховом проходе, разумеется. В НОДКБ поступил ребенок с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре: инородное тело слухового прохода белого цвета. Взят в операционную. Удалено инородное тело - зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется еще одно инородное тело белого цвета - еще один зуб. С трудом, конечно, но убрали", - сообщила врач.
Она не назвала, сколько ребенку лет. Но его собственные зубы, по словам доктора, все были на месте.
Но на этом работа с маленьким пациентом не закончилась. На следующий день из из уха малыша достали конфету.