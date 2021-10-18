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18.10
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В Нижнем Новгороде у ребенка из уха достали два зуба и конфету

3:38:4710/18/2021
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При этом собственные зубы малыша все были на месте. Сколько ребенку лет, доктор не уточнил.

врачи
Нижегородские врачи извлекли из уха ребенка два зуба и конфету. Фото: Рixabay

Необычную находку обнаружили нижегородские врачи в ухе ребенка.  Доктора достали из ушной раковины два зуба и конфету-карамельку. Операция по извлечению инородных тел проходила в Нижегородской детской областной больнице, рассказала в Instagram отоларинголог клиники Екатерина Воронина.

"Случай из практики. "Зубы в ухе" - в слуховом проходе, разумеется. В НОДКБ поступил ребенок с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре: инородное тело слухового прохода белого цвета. Взят в операционную. Удалено инородное тело - зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется еще одно инородное тело белого цвета - еще один зуб. С трудом, конечно, но убрали", - сообщила врач.

Она не назвала, сколько ребенку лет. Но его собственные зубы, по словам доктора, все были на месте.

Но на этом работа с маленьким пациентом не закончилась. На следующий день из из уха малыша достали конфету.

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