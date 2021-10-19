Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит отказалась от фамилии одного из родителей в своем имени

В сообщениях говорится, что Стелла Бандерас Гриффит требует юридического изменения имени в Лос-Анджелесе.
Сообщается, что дочь Мелани Гриффит и Антонио Бандераса подала документы, чтобы исключить «Гриффит» от ее фамилии, пишет foxnews.com.
25-летняя Стелла Бандерас Гриффит подала в Лос-Анджелесе заявление об изменении имени, сообщает журнал People. В настоящее время ее полное имя - Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит. Теперь она пытается отказаться от знаменитой фамилии своей матери, чтобы ее стали называть Стелла дель Кармен Бандерас.
Издание со ссылкой на судебные документы говорит, что ее цель - «сократить мое имя, удалив лишнюю фамилию».
Далее Стелла отмечает в газетах, что она обычно не использует фамилию «Гриффит», когда говорит о себе в устной или письменной форме.
Стелла - модель и актриса. Ее сестра - актриса Дакота Джонсон, у двух сестер есть брат Александр Бауэр. У всех одна мать, Мелани Гриффит.
Гриффит и Бандерас в разводе шесть лет, но, согласно сообщениям, они остаются близки.
В прошлом месяце дочери Гриффит помогают отпраздновать ее 64-летие. Актриса из «Работающей девушки» опубликовала милую фотографию особых воздушных шаров и цветов, которые она получила от них, написав: «Я люблю своих дочерей».
Гриффит также был сфотографирован за ужином со Стеллой.
Дакота от первого брака Гриффита с актером Доном Джонсоном. Звезда «Нечто дикого» делит сына со своим вторым бывшим мужем актером Стивеном Бауэром.
Бандерас ранее рассказывал журналу Hola в 2020 году, как он и Гриффит работают над совместным воспитанием детей. Они развелись в 2015 году после 19 лет совместной жизни.
«Потому что это могут быть вы оба или никто из вас. Наступает момент, когда все кончено, вы должны принять это », - объяснила 61-летняя звезда« Гений: Пикассо ».
«У нас была замечательная дочь, которую мы оба любим, и это конечный результат наших отношений», - продолжил он. «Самое прекрасное, что мы когда-либо делали вместе». Бандерас добавил: «<Мы> выкладывались на полную и пережили прекрасные моменты, которые я никогда не забуду».
«Наши дети, все они, очень благодарны, что нам удалось <разлучиться> вежливо», - размышлял он.