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Фомин день: почему 19 октября обязательно испечь хлеб и краюшки отдать именинникам и больным

1:00:2110/19/2021
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Фомин день — лучшая дата для того, чтобы сходить в храм и испечь хлеб для всей семьи.

Также этот день называют «‎День Фомы-хлебника». Фото: Pixabay.com
Также этот день называют «‎День Фомы-хлебника». Фото: Pixabay.com

Сегодня, 19 октября, православные верующие отмечают церковный праздник - Фомин день. В этот день принято наводить в доме порядок и уют, подводить итоги хозяйственного года, считать полученный урожай и доходы от него. Если урожай был богатым, а выручка - солидной и крупной, то верующие всей семьей шли в церковь. Там они молились Фоме за крепкое здоровье и прибыль, благодарили его за удачный урожайный год и ставили свечку за успех будущего года. Возвращаясь домой, семьи устраивали застолья, приглашали всех близких и родных.

Этот праздник имеет еще одно название — «‎День Фомы-хлебника». Почему он называется именно так? Все очень просто. В этот день на Руси было принято печь хлеб, а хлебную корку от него, считающуюся заговоренной, давать новорожденным, чтобы они не болели и росли трудолюбивыми, именинникам в качестве почести, а также больным в виде лекарства «‎от всех недугов».

Приметы.

По погоде в этот день судили, как скоро наступит зима. Утренний туман считался признаком близящегося потепления, а о скорых морозах говорили безветренная и тихая погода. Если в этот день вы заметили перелет птиц — быть ранним морозам. Выпавший сухой снег говорил о том, что следующее лето будет урожайным.

Также существуют и свои приметы для хлеба, считающегося в этот день священным. Например, оставшиеся хлебные крошки хозяйки отдавали птичкам, но делали это по-особенному. Кидать крошки нужно за спину и через себя, чтобы будущий год обязательно был плодородным, богатым на урожай. Кроме того, в этот день нельзя резать хлеб навесу — из семьи будет уходить достаток. Нельзя после захода солнца, за ужином, нарезать новую буханку хлеба, иначе скоро в ваши двери может постучаться нищета. Также нельзя оставлять воткнутым в хлеб нож, иначе в дом не будет приходить удача.

Напомним, что также в этот день произойдет редкое, нестандартное космическое явление Суперлуние. Прочитать об этом вы можете в нашем материале.

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