Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие дни для зачатия мальчика в ноябре 2021 года по лунному календарю: и худшие даты

1:00:4710/19/2021
0

Расположение Луны активно влияет на человеческие жизни. Но далеко не все знают о том, что спутник Земли может повлиять на зачатие ребенка и процесс беременности.

От дня зачатия ребенка может зависеть не только его день рождения, но и судьба. Фото: Pixabay.com
От дня зачатия ребенка может зависеть не только его день рождения, но и судьба. Фото: Pixabay.com

Лунный календарь — самая настоящая волшебная палочка для людей, понимающих то, насколько сильно Луна влияет на человеческую жизнь. Как оказалось, Луна может повлиять даже на зачатие ребенка и здоровье беременной женщины. По этой причине будущим родителям стоит знать, в какие дни лучше всего зачать мальчика в ноябре 2021 года.

Благоприятные дни для зачатия мальчика в следующем месяце.

Считается, что дети, зачатые в удачный день, будут отличаться крепким здоровьем, а беременность их мамы пройдет как нельзя лучше. Наиболее хорошими датами для зачатия мальчиков являются 1, 3, 4, 6, 7, 15 и 30 ноября. При этом отказаться от зачатия просто необходимо в дни полнолуния, новолуния и затмения.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 8-10, 12, 13, 16-21, а также период с 23 по 26 ноября.

Отметим, что одним только лунным календарем руководствоваться в таком важном вопросе не стоит. Также необходимо пройти обследование у специалиста, обсудить этот вопрос с родными и близкими и рассудить — получится ли финансово обеспечить своего будущего ребенка.

Кроме этого, стоит учесть, что на ребенка может повлиять не только лунный календарь. Есть мнение, что выбранное имя может значительно повлиять на судьбу и характер новорожденного. Но ничто так сильно не повлияет на жизнь малыша, как родительские воспитание и любовь.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать о 10 продуктах, которые в народе считаются полезными, но в действительности крайне вредны.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
зачатие мальчикановолуние ноябрь 2021 годалучший день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы пользуетесь лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие дни для зачатия мальчика в ноябре 2021 года по лунному календарю: и худшие даты
1:00:47 10/19/2021
Лучшие дни для зачатия мальчика в ноябре 2021 года по лунному календарю: и худшие даты
Кремль: Минюст обязан разъяснят причины признания СМИ иноагентами
12:59:34 10/19/2021
Кремль: Минюст обязан разъяснят причины признания СМИ иноагентами
Торжественные открытки настоящим профи в Международный день авиадиспетчера 20 октября
12:45:18 10/19/2021
Торжественные открытки настоящим профи в Международный день авиадиспетчера 20 октября
Путин объявит нерабочими в России дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за тяжелой ситуации с коронавирусом
12:42:53 10/19/2021
Путин объявит нерабочими в России дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за тяжелой ситуации с коронавирусом
В Минздраве назвали регионы с самой напряженной ситуацией по коронавирусу
12:28:30 10/19/2021
В Минздраве назвали регионы с самой напряженной ситуацией по коронавирусу
В Челябинске пьяная женщина-водитель насмерть сбила 10-летнего мальчика на мопеде
12:16:33 10/19/2021
В Челябинске пьяная женщина-водитель насмерть сбила 10-летнего мальчика на мопеде
С днем повара: волшебникам кухни самые красивые открытки 20 октября для выражения «спасибо, мы сыты и довольны»
12:15:34 10/19/2021
С днем повара: волшебникам кухни самые красивые открытки 20 октября для выражения «спасибо, мы сыты и довольны»
Голикова потребовала ужесточить пропуск по QR-кодам о вакцинации или перенесенном коронавирусе
12:01:23 10/19/2021
Голикова потребовала ужесточить пропуск по QR-кодам о вакцинации или перенесенном коронавирусе
Магнитные бури в октябре и ноябре 2021, неблагоприятные дни для метеопатов
12:00:42 10/19/2021
Магнитные бури в октябре и ноябре 2021, неблагоприятные дни для метеопатов
Новые меры поддержки бизнеса в четвертую волну коронавируса готовит правительство РФ
11:42:00 10/19/2021
Новые меры поддержки бизнеса в четвертую волну коронавируса готовит правительство РФ