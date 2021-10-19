Лучшие дни для зачатия мальчика в ноябре 2021 года по лунному календарю: и худшие даты

Лунный календарь — самая настоящая волшебная палочка для людей, понимающих то, насколько сильно Луна влияет на человеческую жизнь. Как оказалось, Луна может повлиять даже на зачатие ребенка и здоровье беременной женщины. По этой причине будущим родителям стоит знать, в какие дни лучше всего зачать мальчика в ноябре 2021 года.
Благоприятные дни для зачатия мальчика в следующем месяце.
Считается, что дети, зачатые в удачный день, будут отличаться крепким здоровьем, а беременность их мамы пройдет как нельзя лучше. Наиболее хорошими датами для зачатия мальчиков являются 1, 3, 4, 6, 7, 15 и 30 ноября. При этом отказаться от зачатия просто необходимо в дни полнолуния, новолуния и затмения.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 8-10, 12, 13, 16-21, а также период с 23 по 26 ноября.
Отметим, что одним только лунным календарем руководствоваться в таком важном вопросе не стоит. Также необходимо пройти обследование у специалиста, обсудить этот вопрос с родными и близкими и рассудить — получится ли финансово обеспечить своего будущего ребенка.
Кроме этого, стоит учесть, что на ребенка может повлиять не только лунный календарь. Есть мнение, что выбранное имя может значительно повлиять на судьбу и характер новорожденного. Но ничто так сильно не повлияет на жизнь малыша, как родительские воспитание и любовь.
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