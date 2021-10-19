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19 октября – день памяти апостола Фомы: почему его называют «неверующим» среди 12 учеников Иисуса Христа?

4:00:2810/19/2021,София Мальцева
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Когда святой Фома прикоснулся к Животворящей стороне Господа, у него больше не было никаких сомнений.

Самой известной фразой, применимой к Апостолу стала фраза “Фома неверующий”. Фото: foma.ru

Апостол Фома был очень преданным учеником Иисуса Христа. Когда Иисус планировал вернуться в Иудею, ученики предупредили его о враждебности евреев, которые хотели побить Иисуса камнями, на что Фома ответил: “Пойдем и мы, чтобы умереть с ним".

Самой известной фразой, применимой к Апостолу стала фраза “Фома неверующий”.

Согласно Священному Писанию, святой Фома не верил рассказам остальных учеников Иисуса о Его Воскресении. Он попросил физического доказательства Воскресения, которое исполнилось, когда Христос появился снова, и специально попросил Фому коснуться его ран.

После Своего Воскресения, Господь пришел в видении к апостолу Фоме и показал ему раны от распятия на теле. На это Апостол воскликнул: ” Господь мой и Бог мой". Его внезапное осознание истины сделало Фому первым человеком, который открыто признал божественность Иисуса.

На некоторых иконах, изображающих это событие, написано “Фома неверующий”. Но это неправильно. На греческом языке надпись гласит: “Прикосновение Фомы”. По славянски там написано: “Вера Фомы”. Когда святой Фома прикоснулся к Животворящей стороне Господа, у него больше не было никаких сомнений.

В честь святого установлено несколько праздников. В православной церкви его память отмечают 6 октября (по современному календарю 19 октября). Также днем памяти установлено следующее после Пасхи воскресенье. В этот день как воскресенье Фомы в ознаменование Фомы к Иисусу, который побудил его провозгласить, согласно вопросу православному учению, две природы: человеческую и божественную. Кроме того, память Фомы чтят вместе со всеми учениками Господа в праздник Собора Святых Апостолов — 13 июля.

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православиехристианствоФомаапостол Фома
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