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Прикольные открытки и веселые поздравления лицеистам 19 октября во Всемирный день лицеиста

12:45:5010/19/2021
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Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея.

Всемирный день лицеиста

Лицеист — народ серьезный,
С нами шуток не шути.
Много испытаний сложных
Довелось нам всем пройти.
На занятиях контроль —
Нам все это не впервой.
Обученье с года в год
Без курьезов не пройдет.
Пусть и дальше, как сейчас,
Будет дружным весь наш класс.

***

Лето быстро пролетело,
Вот и праздник подоспел.
День веселых лицеистов
В календарь к нам залетел.

Пусть как в прошлых днях столетия
Будет лицеист велик,
Все в стихах будут воспеты —
Их умом блистает лик!

Всемирный день лицеиста

С днем лицеиста поздравляю,
Желаю значимых успехов,
Пусть пред упорством, силой знаний
Сдаются сложные помехи.

Учиться будет интересно
Тебе, мой лицеист, пускай.
Тебя ждет слава и признание,
Лишь верь в себя, не отступай.

***

С Днем лицеиста поздравляю!
К успехам знанья пусть ведут.
Благополучия во всем желаю,
Везде пускай улыбки ждут.

И на досуг пусть остается
Немножко времени всегда.
Пускай душа твоя смеется
И не грустит по жизни никогда.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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