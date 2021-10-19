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Восемь месяцев спустя: исследователи сравнивают иммунный ответ, вызванный тремя вакцинами COVID-19

5:30:3810/18/2021,по Beth Israel Deaconess Medical Center
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Вакцины с мРНК характеризовались высокими пиковыми ответами антител, которые резко снизились к шестому месяцу и еще больше снизились к восьмому месяцу.

Команда также обнаружила, что мРНК-1273 вызывает ответы антител, которые, как правило, были более высокими и устойчивыми. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Основываясь на данных клинических испытаний, показывающих, что вакцины обеспечивают надежную защиту от COVID-19, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило разрешение на экстренное использование вакцин на основе мРНК, известных как BNT162b2 (BioNTech, Pfizer) и мРНК-1273 (Moderna). в декабре 2020 года, а также к одноразовой вакцине Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) в феврале 2021 года. На сегодняшний день почти 200 миллионов американцев получили вакцину от COVID-19, и, поскольку некоторые приближаются к годовщине их иммунизации, остаются вопросы о долгосрочной эффективности вакцин, пишет MedicalXpress.

В статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии , группа экспертов из Медицинского центра Бет Исраэль Дьяконесса (BIDMC) сравнила иммунные ответы, вызванные тремя вакцинами, в течение восьмимесячного периода наблюдения. Исследователи оценили уровни различных антител, Т-клеток и других иммунных продуктов у 61 участника через две-четыре недели после полной иммунизации - время пика иммунитета - до восьми месяцев после вакцинации. Тридцать один участник получил вакцину BNT162b2, 22 получили вакцину мРНК-1273 и восемь получили вакцину Ad26.COV2.S.

«Вакцины с мРНК характеризовались высокими пиковыми ответами антител, которые резко снизились к шестому месяцу и еще больше снизились к восьмому месяцу», - сказал автор-корреспондент Дэн Х. Баруш, доктор медицинских наук, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в BIDMC, который помог разработать платформу Ad26 в сотрудничестве с Johnson & Johnson. «Одноразовая вакцина Ad26 вызвала более низкий начальный ответ антител, но эти ответы в целом были стабильными с течением времени с минимальными или отсутствующими признаками снижения».

Команда также обнаружила, что мРНК-1273 вызывает ответы антител, которые, как правило, были более высокими и устойчивыми, чем BNT162b2. Все три вакцины продемонстрировали широкую перекрестную реактивность с вариантами SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Полученные данные имеют важное значение для понимания того, как иммунитет к вакцинам может со временем ослабевать; однако точные иммунные ответы, необходимые для защиты от SARS-CoV-2, еще не определены, отмечают исследователи.

«Даже несмотря на то, что уровни нейтрализующих антител снижаются, стабильные Т-клеточные ответы и ненейтрализующие функции антител через 8 месяцев могут объяснить, как вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелой формы COVID-19», - сказал ведущий автор исследования Ай-рис Й. Коллиер, доктор медицинских наук, специалист по материнско-фетальной медицине в BIDMC. «Вакцинация (даже во время беременности) по-прежнему является лучшим инструментом, который у нас есть, чтобы положить конец пандемии COVID-19».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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