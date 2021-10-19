Как предотвратить тромбоз из-за коронавируса и какой биомаркер укажет на ваши риски

Ни один аспект инфекции SARS-CoV-2 не был более пугающим или проблематичным, чем повышенный риск свертывания крови, проблема, которая на протяжении всей пандемии была связана с тяжелой формой COVID-19, часто характеризуемой событиями свертывания крови, которые привели к инсульту, сердечному приступу и повреждению органов.
Но группа ученых-медиков из дюжины учреждений по всей территории Соединенных Штатов сделала два ключевых открытия, влияющих на лечение: у пациентов с умеренным заболеванием также могут развиваться опасные для жизни сгустки, и их необходимо выявлять на ранней стадии и лечить. Та же группа медицинских исследователей определила наиболее эффективный способ решения проблемы свертывания крови, открытие, которое может иметь разветвления во всем мире при лечении COVID-19 и его влиянии на кровь, пишет Medical Xpress.
Доктор Алекс Спиропулос, профессор Института медицинских исследований им. Файнштейна в Манхассете, штат Нью-Йорк, обнаружил, что пациенты средней степени тяжести, госпитализированные после диагноза COVID и у которых был повышенный уровень белка в крови, известного как d-димер, подвергались особенно высокому риску опасные сгустки. Спиропулос, главный исследователь исследования, вместе со своей командой обнаружил, что лечение этих пациентов высокой дозой разжижителя крови, называемого низкомолекулярным гепарином (НМГ), значительно снижает вероятность образования тромбов и смерти.
Исследование показало, что лекарство доступно во всем мире и является экономичным способом предотвращения образования тромбов и сохранения жизни.
Ожидается, что результаты изменят практику, повлияют на то, как врачи выявляют и лечат госпитализированных пациентов с COVID, потенциально обращая вспять течение болезни и увеличивая выживаемость.
Сообщая в JAMA Internal Medicine, Спиропулос и его коллеги выражают сильную осторожность - и надежду - из клинического исследования под названием HEP-COVID: тот факт, что пациенты госпитализированы с умеренными симптомами COVID, не означает, что они подвергаются более низкому риску заражения, опасные для жизни сгустки крови, связанные с COVID.
«Испытание HEP-COVID позволило выявить прекрасный биомаркер - очень высокий уровень d-димера - который не только предсказывает высокий риск заражения COVID-19 в стационаре, но и тех, чей риск был снижен за счет раннего использования терапевтических антикоагулянтов гепарина для тромбопрофилактики», Спиропулос сказал Medical Xpress, имея в виду профилактику образования тромбов.
D-димер представляет собой продукт разложения фибрина, который непосредственно участвует в свертывании крови. Фибрин образуется под действием протеазы тромбина на фибриноген, что приводит к образованию полимера. Полимеризованный фибрин соединяется с крошечными клетками, известными как тромбоциты, и другими клеточными остатками, образуя сгусток.
В качестве продукта распада d-димер представляет собой небольшой фрагмент белка в крови после того, как сгусток подвергся ферментативной атаке посредством фибринолиза, процесса, который пытается предотвратить рост сгустков. Между тем димер получил свое название потому, что химически он имеет два D-фрагмента белка фибрина. Количество d-димера, присутствующего в крови, можно определить с помощью анализа крови, чтобы помочь диагностировать сгустки.
Тромбоз относится к образованию сгустков, препятствий, которые были пагубной причиной инвалидности и смерти на протяжении всей пандемии. Например, венозная тромбоэмболия или ВТЭ относится к сгусткам, которые образуются в вене, например, при тромбозе глубоких вен. Легочная эмболия относится к сгустку, который может перемещаться в легкие, а артериальная тромбоэмболия, или АТЭ, описывает сгустки, которые могут вызывать ишемический инсульт или инфаркт миокарда - сердечные приступы. Все это было обычным явлением среди взрослых, госпитализированных из-за COVID.
«Вирус может напрямую повредить эндотелий, вызывая эндотелиалит, иммунный ответ внутри эндотелия в кровеносных сосудах, а также ответ хозяина, который у восприимчивых людей проявляется в виде гипервоспалительного ответа и цитокинового шторма, активируя систему свертывания, а также тромбоциты", - сказал Спиропулос. Тромбоциты - это крошечные липкие диски, которые циркулируют в крови и помогают организму образовывать сгустки. Они являются желанной популяцией клеток при закупорке раны, но потенциально смертельны, когда объединяются с другими факторами в крови с образованием сгустков.
В рандомизированное клиническое исследование HEP-COVID было включено 253 госпитализированных взрослых пациента с COVID с уровнем d-димера более чем в четыре раза выше верхнего предела нормы. В исследование были включены пациенты с диагнозом чрезмерного свертывания крови, вызванного сепсисом. Пациенты были изучены с 8 мая 2020 года по 14 мая 2021 года в 12 академических центрах по всей территории США.
Серьезная тромбоэмболия и смерть у пациентов составили 28,7 процента для тех, кто получал терапевтическую дозу низкомолекулярного гепарина, что опять же является высокой дозой, в четыре раза превышающей текущий стандарт лечения. Исследование показало, что тяжелая тромбоэмболия и смерть составили 41,9% пациентов, получавших стандартные дозы лечения или гепарины в средней дозе.
«Текущий стандарт применялся <около> в течение последних 30 лет или около того для госпитализированных медицинских пациентов, в том числе с пневмонией и сепсисом», - сказал Спиропулос, который работал с дополнительной международной командой в рамках исследования, опубликованного в журнале Thrombosis. Исследовать.
Польза от лечения низкомолекулярным гепарином не наблюдалась у пациентов, которые были в критическом состоянии и нуждались в отделении интенсивной терапии, - открытие, сделанное в ходе исследования, которое, по словам Спиропулоса, можно понять в контексте полученных результатов. «Они были слишком далеко продвинулись в своем гипервоспалительном /цитокиновом шторме/ коагулопатическом состоянии, чтобы увидеть какие-либо эффекты лечения простым увеличением дозировки гепарина».
Что касается данных, опубликованных в JAMA Internal Medicine , он отметил, что «HEP-COVID теперь представляет убедительные данные о том, что мы должны госпитализированным пациентам из группы высокого риска с повышенным уровнем d-димеров использовать терапевтические дозы гепаринов для предотвращения образования тромбов. Это серьезное изменение. в больничных рекомендациях".