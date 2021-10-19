Необычные поздравления самим себе и друзьям в День «Оцените свою жизнь» 19 октября

Сегодня, в день такой чудесный,
Хочу вам очень пожелать,
Чтоб неприятности исчезли,
Чтоб в жизни все было на «пять»!
Как можно больше улыбаться,
Добро нести в наш светлый мир!
Любить и в каждый день влюбляться —
В этом есть счастья эликсир!
Пожелаю я тебе
Сказочной удачи,
Отбивать всегда легко
Сложные подачи.
Чтоб любовь была, конечно,
И дарила крылья.
Блага сыпались тебе
С рога изобилия.
Полный денежек карман,
Счет приличный в банке.
Дачку славную, большую
На лесной полянке.
Поздравляю тебя искренне, всем сердцем, Для удачи пусть всегда отворится дверца, Пусть же тело и душа наполнятся здоровьем, Пускай же дышится тебе легко и очень вольно.
Ты в каждой мелочи ищи немного позитива,
Пускай же каждый новый день проходит вновь счастливо,
Пускай родные и друзья всегда поддержат радо,
Живи красиво и легко, удачно и богато!
Стихи: Поздравок
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