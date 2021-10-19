"Любовь вместо этики": Терапевта из США обвинили в интимных отношениях с пациентом

Кристину Даул обвиняют в изменении планов лечения как способе манипулирования жертвой.
Бывший терапевт из Висконсина обвиняется в совершении уголовного преступления в отношении клиента, который явился на консультацию в рамках назначенного судом лечения от алкогольной и наркотической зависимости.
Бывший сотрудник отдела здравоохранения и социального обеспечения округа Ваукеша, 42 лет Кристина Даул обвиняется в сексуальных отношениях с клиентом с декабря 2020 года до лета 2021 года. Во время первой явки в суд в пятницу ее залог был установлен в размере 50 000 долларов. Она должна вернуться к судье во вторник, пишет Fox News.
Женщина-жертва, которая проходила лечение от алкоголя и наркозависимости через окружной суд по наркозависимости, сказала, что она и Даул будут вступать в половые отношения примерно от трех до пяти раз в неделю в офисе Даул после сеансов терапии, часто ставя на двери табличку «Не беспокоить», согласно уголовному иску, полученному Fox 6.
Акты также доставлены в каждый из их домов.
Согласно жалобе на уголовное преступление, свидетель, знавший жертву около пяти лет и в какой-то момент являвшийся спонсором медикаментозной терапии жертвы, сказал следователям, что она обеспокоена тем, что Даул меняет планы лечения жертвы как способ "манипулирования или влияния".
Жертва призналась свидетелю, что ее лечение изменилось примерно в то же время, когда она и ее терапевт «ссорились или не ладили в своих личных отношениях».
«Жертва также сообщила правоохранительным органам, что она «ознакомилась с защищенной медицинской информацией», касающейся от 20 до 30 других клиентов Даул в ходе их отношений. Жертва также утверждала, что у нее и Даул будут половые сношения, пока Даул держала сеансы терапии по телефону с другими клиентами, сообщает WDJT.
Прокуроры утверждают, что Даул упомянула о своих прежних отношениях с одним из своих клиентов в социальных сетях, написав в одном из постов, что терапевт «предпочла ЛЮБОВЬ этике, что было неправильно с моей стороны». Даул подала временный запретительный судебный приказ в отношении жертвы в августе 2021 года, написав, что жертва была бывшей подругой, которая стоила Даул работы в отделе здравоохранения и социального обеспечения округа Ваукеша.