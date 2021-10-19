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Погода в Бердске 19 октября 2021: если снег выпадет в этот день, то зима наступит в ноябре

11:30:5210/18/2021
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Если в этот день выпадало немного снега — это означало наступление зимы в ноябре, 22-го числа.

Из печной трубы дым стелется по земле, значит, скоро будет ненастье. Фото: Pixabay.com

19 октября в Бердске установится теплая солнечная погода. Температура воздуха составит с утра 0 градусов. Ветер подует южный и усилится до 2.0 м/с. Давление останется без изменений 759 мм ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки +9 градусов, при относительной влажности воздуха 86%.

19 октября отмечается народно-христианский праздник Фомин день. В этот день в православной церкви чтят память одного из двенадцати учеников Христа Апостола Фому. Который стал известен как “Фома неверующий”, поскольку не поверил однажды, что Иисуса распяли. Тогда Господь пришел к нему на восьмой день и показал свои раны. Фома убедился лично в случившемся чуде. Он стал странствовать по земле и нести слово Божье. А эта история произвела на свет выражение "Фома неверующий". Так называли людей, которые сомневались в очевидных истинах.

Приметы:

- Если в этот день выпадало немного снега — это означало наступление зимы в ноябре, 22-го числа.

- Из печной трубы дым стелется по земле, значит, скоро будет ненастье.

- Прилет северных видов птиц означал, что холода наступят рано.

- Наступление ранних морозов ожидали и в том случае, если на Фому не было ветра.

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традицииФомин деньпогода в бердскеприметы 
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