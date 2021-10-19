Погода в Бердске 19 октября 2021: если снег выпадет в этот день, то зима наступит в ноябре

19 октября в Бердске установится теплая солнечная погода. Температура воздуха составит с утра 0 градусов. Ветер подует южный и усилится до 2.0 м/с. Давление останется без изменений 759 мм ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки +9 градусов, при относительной влажности воздуха 86%.
19 октября отмечается народно-христианский праздник Фомин день. В этот день в православной церкви чтят память одного из двенадцати учеников Христа Апостола Фому. Который стал известен как “Фома неверующий”, поскольку не поверил однажды, что Иисуса распяли. Тогда Господь пришел к нему на восьмой день и показал свои раны. Фома убедился лично в случившемся чуде. Он стал странствовать по земле и нести слово Божье. А эта история произвела на свет выражение "Фома неверующий". Так называли людей, которые сомневались в очевидных истинах.
Приметы:
- Если в этот день выпадало немного снега — это означало наступление зимы в ноябре, 22-го числа.
- Из печной трубы дым стелется по земле, значит, скоро будет ненастье.
- Прилет северных видов птиц означал, что холода наступят рано.
- Наступление ранних морозов ожидали и в том случае, если на Фому не было ветра.