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Категорические запреты на праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» 20 октября

4:00:1810/19/2021
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Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери отмечается 20 октября и, как и любой другой православный праздник, требует соблюдения ряда запретов.

Икона считается защитницей города Пскова. Фото: Центрвик.рф
Икона считается защитницей города Пскова. Фото: Центрвик.рф

20 октября отмечается праздник Псково-Печёрской иконы Божией Матери. Эта икона считается одной из самых узнаваемых и с давних времен считается чудотворной, ведь она дважды помогла одолеть вражескую силу. Верующие обращаются к ней с мольбой о крепком здоровье, о возвращении зрения, о мире и благополучии в стенах родного дома, об успехе и физическом здоровье детей. Обращаются к этой иконе и в радости, в благодарности за услышанные молитвы и помощь. Издавна эта икона также являлась древним атрибутом крестных ходов. Шествуя вслед за Псково-Печёрской иконой Божией Матери, люди наполнялись силой, верой в победу над душевным падением и тьмой.

Традиционно в этот день принято посвящать время молитве Псково-Печёрской иконе Божией Матери. Необходимо отбросить все страхи и волнения, сомнения и просить у иконы благословения, крепкого здоровье родным и близким, защиты от недоброжелателей и врагов, здоровья зрения. Можно посетить храм и поставить свечку, также читая молитву. Считается, что в молитве к этой иконе исцеляются все болезни.

Что запрещено делать в этот праздник?

Конкретных запретов праздник Псково-Печёрской иконы Божией Матери не имеет, однако он призывает верующих соблюдать ряд стандартных правил:
• не сквернословить
• не ссориться с ближним
• не отказывать в помощи нищим и людям в трудной жизненной ситуации
• не злиться по пустякам
• не взывать в молитве к Богородице со злым умыслом в сердце и темными мыслями.

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иконапраздникизапретыПсково-Печерская
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