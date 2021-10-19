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Бездомный вернулся на ограбленную заправку возместить ущерб за "Маленькую Дебби"

7:00:4510/18/2021,Stephen Sorace | Fox News
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Подозреваемый велел бомжу брать все, что он хочет, так что бездомный схватил торт «Маленькая Дебби» и вышел.

Ограбление произошло около 3 часов ночи в пятницу в круглосуточном магазине. Фото: Pexels

Бездомный стал жертвой ограбления заправочной станции в Литл-Роке. Согласно местному отчету, бездомный из Арканзаса вернулся на заправку, чтобы заплатить за торт «Маленькая Дебби», который ему сказали взять после того, как он на прошлой неделе застрял во время ограбления.

Ограбление произошло около 3 часов ночи в пятницу в круглосуточном магазине Big Red на заправке Валеро в Литл-Роке, сообщает местное новостное издание KTHV, со ссылкой на отчет полиции, пишет Fox News.

Согласно отчету, подозреваемый направил пистолет на сотрудника за прилавком и потребовал наличные деньги из кассы. Когда сотрудник положил деньги в сумку, вошел бездомный.

Подозреваемый велел бомжу брать все, что он хочет, так что бездомный схватил торт «Маленькая Дебби» и вышел, как сообщила радиостанция. Но как только полиция отреагировала на место происшествия, бездомный вернулся, чтобы заплатить за закуску.

Полиция сообщила, что подозреваемый также украл две пачки сигарет перед тем, как скрыться с заправочной станции на автомобиле. В отчете не содержится ни подозреваемого, ни описания транспортного средства.

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пистолетограбление
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