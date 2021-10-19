Ford Mustang стал лучшим по индексу Made in America в 2021 году. Кто расположился за ним?

Самая американская машина примерно такая же американская, как и они сами. Ford Mustang GT с двигателем V8 и механической коробкой передач возглавил рейтинг автомобилей Kogod School of Business по автомобильному индексу Made in America на 2021 год.
Исследование сочетает в себе несколько факторов, в том числе расположение сборки и штаб-квартиры компании, а также процентную долю отечественных комплектующих, которая учитывает компоненты как из США, так и из Канады в рамках торговых определений, пишет Fox News.
Построенный в Мичигане Mustang занимает первое место у Ford Ranger, который также производится в штате, но опустился на 16-е место из-за сокращения внутреннего содержания с 70 до 45 процентов, согласно отчету.
За Мустангом последовали сделанный в Кентукки Chevrolet Corvette и Tesla Model 3, родом из Калифорнии и имеющий три модели, которые занимали эту позицию.
Новый Bronco от Ford с 2,7-литровым двигателем V6 и автоматической коробкой передач, который строится вместе с Ranger, занял четвертое место, в то время как несколько моделей Ford, GM и Tesla разделили пятое место.
В общей сложности 21 модель вошла в первую десятку, а Mustang GT с автоматической коробкой передач занял 10-е место.
Исследование Kogod отличается по методологии от индекса Cars.com American-Made Index, в котором Ranger также упал с первого места на 28-е место.