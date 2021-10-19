Магнитная буря 19 октября 2021: сильные геоудары продолжают тревожить метеопатов в начале недели

Прогноз магнитных бурь рассчитывается с использованием спутниковых систем, анализирующих Солнце, и научных лабораторий по всему миру. Ученые наблюдают за солнечными вспышками, которые приходят на Землю ударной волной за небольшой отрезок времени.
19 октября должна возникнуть магнитная буря силой в три-четыре балла. Это третья длительная магнитная буря октября, которая началась 18 числа и должна завершиться 21 октября. Геоудары будут попадать на землю нестабильно в этот день.
Первая волна: 07.00 до 12.00
Вторая волна: 16.00 до 19.00
Третья волна: 22.00 до следующего дня.
В период геомагнитных возмущений, в организме человека снижается выработка мелатонина, который отвечает за иммунную систему и биоритмы человека. Из-за этого возникает гормональный дисбаланс. Также начинается плохо работать сердечно-сосудистая система. Человек испытывает низкое или учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления. Метеопаты испытывают бессонницу, боли в суставах, мигрени и апатию.
Как себя чувствовали наши читатели:
- Трясет всего, будто простыл.
- Очень сильная слабость, низкое давление.
- Слабость, голова болит, бессонница.
- Усталость и мигрень.
Необъяснимую слабость и усталость можно исправить, проведя этот день ближе к природе и на свежем воздухе. Кроме того, хорошо помогает бодрящий зеленый чай, но не стоит в этот день приниматься за кофе — горячий напиток приводит к головным болям.
Стоит отметить, пребывание в непроветренном помещении и условиях, которые сильно отдаляют человека от природы, питающей и закаляющей наш организм — отрицательно сказывается на самочувствии. Многие люди пренебрегают отдыхом, недостаточно отдыхают и забывают о необходимости изменения окружающей обстановки.