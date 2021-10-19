Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Умиление»: чудеса Псково-Печерской Божией Матери – чем святыня помогает верующим

4:30:5810/19/2021
0

С давних времен известно, что Псково-Печерская икона Божией Матери обладает чудотворной силой. Фото: Mitropolia-simbirsk.ru
С давних времен известно, что Псково-Печерская икона Божией Матери обладает чудотворной силой. Фото: Mitropolia-simbirsk.ru

Псково-Печёрская икона Божией Матери почитается верующими уже долгое время. 20 октября каждого года происходит празднование святыни, возносятся молитвы к Богородице о здоровье и благополучии.

Икона является почитаемой и называется чудотворной не напрасно. В 1512 году в городе Псков появилась угроза в виде поляков и литовцев, развязавших Ливонскую войну. Город стоял на их завоевательном пути в Москву. Зная это, жители Пскова готовились обороняться, к оружию вышли женщины и даже дети, но армия врага была сильнее. По информации, заключенной в летописях, Богородица явилась к жителям города и сказала повесить на ворота икону «Умиление». Жители так и поступили. Город забрасывали ядрами, но когда одно из них попало в висевший на городских воротах образ — он не разбился, а люди рядом не пострадали. В итоге поляки потерпели поражение.

Когда в 1812 году французские войска оказались у стен Пскова, люди снова прибегли к помощи иконы и прошли с ней крестным ходом по всему городу. На следующий день движение французов в сторону половчан прекратилось.

Также Псково-Печёрская икона Божией Матери «Умиление» способна исцелять больных. В летописях об этом гласит несколько сюжетов. В первом сюжете говорится о том, что пожилая женщина была слепа 3 года. Она пришла в Псково-Печёрский монастырь, чтобы обратиться к иконе в молитве, пошла следом за ней в крестном ходе и прозрела. Второй сюжет рассказывает о крестьянине, к которому после молитвы иконе вернулось зрение, хотя видеть мужчина не мог 7 лет. Третий сюжет повествует об исцелении от паралича. После двухлетнего страшного недуга к сыну барина вернулась двигательная функция руки.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
иконачудесапраздникичудеса иконыПсково-Печерская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Обращаетесь ли вы к иконам в молитве о здоровье и благополучии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Этот ерундовый вопрос зашел в тупик»: В Бердске депутаты решат 21 октября, переносить ли День города с сентября на июнь
4:31:06 10/19/2021
«Этот ерундовый вопрос зашел в тупик»: В Бердске депутаты решат 21 октября, переносить ли День города с сентября на июнь
«Умиление»: чудеса Псково-Печерской Божией Матери – чем святыня помогает верующим
4:30:58 10/19/2021
«Умиление»: чудеса Псково-Печерской Божией Матери – чем святыня помогает верующим
В Вологде пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой
4:21:07 10/19/2021
В Вологде пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой
19 октября – день памяти апостола Фомы: почему его называют «неверующим» среди 12 учеников Иисуса Христа?
4:00:28 10/19/2021
19 октября – день памяти апостола Фомы: почему его называют «неверующим» среди 12 учеников Иисуса Христа?
Категорические запреты на праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» 20 октября
4:00:18 10/19/2021
Категорические запреты на праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» 20 октября
БердскВ Бердске убрали больше тысячи кубометров мусора во время субботника
3:59:02 10/19/2021
В Бердске убрали больше тысячи кубометров мусора во время субботника
БердскВ Бердск из Минтруда назначен новый директор Центра занятости населения Лариса Ковалевская
3:42:27 10/19/2021
В Бердск из Минтруда назначен новый директор Центра занятости населения Лариса Ковалевская
Категорические запреты на Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября: сильный заговор на скорейшее счастье и избавление от тоски и печали
3:30:58 10/19/2021
Категорические запреты на Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября: сильный заговор на скорейшее счастье и избавление от тоски и печали
В Новосибирске в магазине мужчина жестоко избил покупателя у кассы
3:29:28 10/19/2021
В Новосибирске в магазине мужчина жестоко избил покупателя у кассы
БердскВ Бердске идет активная рубка леса. Но власти утверждают, что это необходимость
3:06:45 10/19/2021
В Бердске идет активная рубка леса. Но власти утверждают, что это необходимость