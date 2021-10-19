«Умиление»: чудеса Псково-Печерской Божией Матери – чем святыня помогает верующим

Псково-Печёрская икона Божией Матери почитается верующими уже долгое время. 20 октября каждого года происходит празднование святыни, возносятся молитвы к Богородице о здоровье и благополучии.
Икона является почитаемой и называется чудотворной не напрасно. В 1512 году в городе Псков появилась угроза в виде поляков и литовцев, развязавших Ливонскую войну. Город стоял на их завоевательном пути в Москву. Зная это, жители Пскова готовились обороняться, к оружию вышли женщины и даже дети, но армия врага была сильнее. По информации, заключенной в летописях, Богородица явилась к жителям города и сказала повесить на ворота икону «Умиление». Жители так и поступили. Город забрасывали ядрами, но когда одно из них попало в висевший на городских воротах образ — он не разбился, а люди рядом не пострадали. В итоге поляки потерпели поражение.
Когда в 1812 году французские войска оказались у стен Пскова, люди снова прибегли к помощи иконы и прошли с ней крестным ходом по всему городу. На следующий день движение французов в сторону половчан прекратилось.
Также Псково-Печёрская икона Божией Матери «Умиление» способна исцелять больных. В летописях об этом гласит несколько сюжетов. В первом сюжете говорится о том, что пожилая женщина была слепа 3 года. Она пришла в Псково-Печёрский монастырь, чтобы обратиться к иконе в молитве, пошла следом за ней в крестном ходе и прозрела. Второй сюжет рассказывает о крестьянине, к которому после молитвы иконе вернулось зрение, хотя видеть мужчина не мог 7 лет. Третий сюжет повествует об исцелении от паралича. После двухлетнего страшного недуга к сыну барина вернулась двигательная функция руки.