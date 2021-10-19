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Как уменьшить количество съедаемой соли и чем она опасна?

8:00:0010/18/2021,Julia Musto | Fox News
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Некоторые распространенные пищевые добавки, такие как глутамат натрия (MSG), пищевая сода, нитрат натрия и бензоат натрия, также содержат натрий.

Пищевые продукты страны содержат слишком много натрия. Фото: Pixabay

Диеты с высоким содержанием натрия связаны с повышенным риском развития высокого кровяного давления.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на прошлой неделе выпустило окончательное руководство для пищевой промышленности по добровольному сокращению натрия в обработанных, упакованных и готовых пищевых продуктах.

Цель агентства - сократить среднее потребление натрия на 12% - с 3 400 до 3 000 миллиграммов в день - в течение следующих 2,5 лет, пишет Fox News. Исследования показывают, что американцы потребляют натрия на 50% больше, чем рекомендуется.

«Вашему организму требуется небольшое количество натрия для правильной работы, но слишком много натрия может быть вредным для вашего здоровья. Диеты с высоким содержанием натрия связаны с повышенным риском развития высокого кровяного давления, что является основной причиной инсульта и сердечных заболеваний», - написало FDA на своем веб-сайте.

Более 70% диетического натрия поступает в результате употребления упакованных и готовых продуктов, и FDA заявляет, что агентство стремится к постепенному сокращению потребления в будущем.

Итак, как можно уменьшить потребление соли?

Пищевые продукты страны содержат слишком много натрия, и американцам, которые стремятся потреблять меньше натрия, могут возникнуть трудности с этим.

Чтение этикетки «Пищевая ценность» на упаковке может помочь потребителям принять осознанное решение, и американцы должны получать менее 100% дневной нормы натрия, или 2,300 миллиграммов в день.

Двадцать или более процентов дневной нормы натрия на порцию считается высоким.

Выбор продуктов также имеет значение: около 40% натрия, потребляемого американцами, поступает из мясных сэндвичей, пиццы, буррито и тако, супов, пикантных закусок, птицы, смешанных блюд из пасты, гамбургеров и блюд из яиц, таких как омлеты.

Натрий в приправах тоже может накапливаться. Некоторые распространенные пищевые добавки, такие как глутамат натрия (MSG), пищевая сода, нитрат натрия и бензоат натрия, также содержат натрий.

Натрий имеет множество применений, в том числе в качестве консерванта, для контроля роста микробов и вкуса.

FDA рекомендует людям готовить пищу самостоятельно, когда это возможно, добавлять ароматизаторы без натрия и покупать свежие продукты, а не обработанные.

«Кроме того, проверьте упаковку со свежим мясом и птицей, чтобы узнать, не была ли добавлена ​​соленая вода или физиологический раствор», - предупредил он.

Людям рекомендуется мыть овощи и смывать консервы, содержащие натрий, перед едой.

Уменьшение размера порций также означает меньшее количество натрия, и те, кто ест вне дома, могут разделить приемы пищи с друзьями, принимайте часть еды дома или выбирайте меньшие порции.

Также может помочь просьба приготовить еду без поваренной соли, чтобы соусы и заправки подавались «на стороне» и доступна ли информация о питании во время ужина в ресторане. FDA выразило надежду, что его руководство может оказать «глубокое влияние» на здоровье миллионов людей.

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едаздоровое питаниесоданатрий
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