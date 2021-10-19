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18.10
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Эмма Уотсон показалась в вызывающем платье после долгого затишья в карьере

8:30:3910/18/2021,САМАНТА МАСТЕРС
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«Королева Эмма Уотсон возвращается». Из-за деталей ее платья другие спрашивали, может ли она быть беременной.

Все взгляды были прикованы к Эмме Уотсон, которая сегодня вечером изобразила шторм на зеленом ковре. Фото: (GETTY)

Эмма Уотсон привлекла внимание своим ярким выступлением на церемонии вручения премии принца Уильяма Earthshot Prize в Лондоне этим вечером.

Звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на мероприятии этим вечером, чтобы поддержать вручение первой премии принца Уильяма Earthshot Prize. 31-летняя девушка продемонстрировала потрясающий вид в платье с открытой спиной из переработанного белого тюля, которое продемонстрировало ее телосложение, пишет EXPRESS.

Актриса носила свой ансамбль с черными брюками и массивными ботинками вместе со стильными золотыми кольцами. У нее были короткие волнистые волосы, одна сторона которых была аккуратно заправлена ​​за ухо. Эмма приняла несколько поз для камер на зеленой ковровой дорожке перед вручением награды на мероприятии.

Церемония, созданная принцем Уильямом, наградила пять победителей, внесших свой вклад в спасение планеты. Многие зрители устремились в социальные сети, чтобы прокомментировать наряд Эммы этим вечером.

На фан-странице активиста было написано: «Слава королеве. # Эмма Уотсон».

Команда Кембриджа прокомментировала: «Так приятно видеть @EmmaWatson на #EarthshotPrize».

Симона добавила: «Королева возвращается # Эмма Ватсон».

Из-за деталей ее платья другие спрашивали, может ли она быть беременной. Актриса не обращалась к комментариям, но ранее говорила фанатам, что расскажет им, если в ее жизни произойдут какие-то важные новости.

В мае она написала в Твиттере: «Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена ​​я или нет, или моя карьера« спит или нет », - это способы создания кликов каждый раз, когда выясняется, что они правдивы или не соответствуют действительности.

«Если у меня будут новости - обещаю, я поделюсь ими с вами».

Ввиду своих 28 миллионов подписчиков она добавила: «Между тем, пожалуйста, примите во внимание, что отсутствие новостей от меня означает, что я спокойно провожу пандемию, как большинство людей - не умею печь хлеб на закваске (!), Заботясь о своих любимых. они и делают все возможное, чтобы не распространять вирус, от которого до сих пор страдает так много людей ".

Ее сообщение появилось после того, как в публикации утверждалось, что ее агент сказал, что она «бездействовала», чтобы сосредоточиться на своих отношениях с бизнесменом Лео Робинтоном.

Позже он отрицал, что это правда, и пояснил: «Аккаунты Эммы в социальных сетях неактивны, а ее карьера - нет».

В другом месте сегодня вечером участники должны были носить одежду из переработанных материалов в рамках кампании герцога Кембриджского по экологическому просвещению. В своем выступлении он сказал: « Мы живем в самый важный период в истории человечества.

«Действия, которые мы выберем или не будем предпринимать в следующие 10 лет, определят судьбу планеты на следующую тысячу.

«Десятилетие не кажется долгим, но человечество имеет выдающуюся репутацию в умении решать неразрешимые проблемы.

«Многие ответы уже есть, но нам нужно, чтобы все - из всех слоев общества - подняли свои амбиции и объединились для восстановления нашей планеты». Он добавил, что будущее «в наших руках».

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актрисамодаплатьехайпЭмма Уотсон
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