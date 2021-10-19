Эмма Уотсон показалась в вызывающем платье после долгого затишья в карьере

Эмма Уотсон привлекла внимание своим ярким выступлением на церемонии вручения премии принца Уильяма Earthshot Prize в Лондоне этим вечером.
Звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на мероприятии этим вечером, чтобы поддержать вручение первой премии принца Уильяма Earthshot Prize. 31-летняя девушка продемонстрировала потрясающий вид в платье с открытой спиной из переработанного белого тюля, которое продемонстрировало ее телосложение, пишет EXPRESS.
Актриса носила свой ансамбль с черными брюками и массивными ботинками вместе со стильными золотыми кольцами. У нее были короткие волнистые волосы, одна сторона которых была аккуратно заправлена за ухо. Эмма приняла несколько поз для камер на зеленой ковровой дорожке перед вручением награды на мероприятии.
Церемония, созданная принцем Уильямом, наградила пять победителей, внесших свой вклад в спасение планеты. Многие зрители устремились в социальные сети, чтобы прокомментировать наряд Эммы этим вечером.
На фан-странице активиста было написано: «Слава королеве. # Эмма Уотсон».
Команда Кембриджа прокомментировала: «Так приятно видеть @EmmaWatson на #EarthshotPrize».
Симона добавила: «Королева возвращается # Эмма Ватсон».
Из-за деталей ее платья другие спрашивали, может ли она быть беременной. Актриса не обращалась к комментариям, но ранее говорила фанатам, что расскажет им, если в ее жизни произойдут какие-то важные новости.
В мае она написала в Твиттере: «Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, или моя карьера« спит или нет », - это способы создания кликов каждый раз, когда выясняется, что они правдивы или не соответствуют действительности.
«Если у меня будут новости - обещаю, я поделюсь ими с вами».
Ввиду своих 28 миллионов подписчиков она добавила: «Между тем, пожалуйста, примите во внимание, что отсутствие новостей от меня означает, что я спокойно провожу пандемию, как большинство людей - не умею печь хлеб на закваске (!), Заботясь о своих любимых. они и делают все возможное, чтобы не распространять вирус, от которого до сих пор страдает так много людей ".
Ее сообщение появилось после того, как в публикации утверждалось, что ее агент сказал, что она «бездействовала», чтобы сосредоточиться на своих отношениях с бизнесменом Лео Робинтоном.
Позже он отрицал, что это правда, и пояснил: «Аккаунты Эммы в социальных сетях неактивны, а ее карьера - нет».
В другом месте сегодня вечером участники должны были носить одежду из переработанных материалов в рамках кампании герцога Кембриджского по экологическому просвещению. В своем выступлении он сказал: « Мы живем в самый важный период в истории человечества.
«Действия, которые мы выберем или не будем предпринимать в следующие 10 лет, определят судьбу планеты на следующую тысячу.
«Десятилетие не кажется долгим, но человечество имеет выдающуюся репутацию в умении решать неразрешимые проблемы.
«Многие ответы уже есть, но нам нужно, чтобы все - из всех слоев общества - подняли свои амбиции и объединились для восстановления нашей планеты». Он добавил, что будущее «в наших руках».