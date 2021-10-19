Можно ли 20 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»?

Праздник Псково-Печёрской иконы Божией Матери «Умиление» отмечается множеством верующих и празднуется несколько раз в год. Икона стала почитаемой еще с тех времен, когда смогла сохранить город от осады войск польского короля во время Ливонской войны. Когда в Псково-Печёрскую икону Божией Матери «Умиление», висящую на воротах города, попало ядро, оно не повредило ни икону, ни людей, находящихся близ нее. Известно также и то, что икона стала чудотворной благодаря своей исцеляющей силе. Так из летописей стало известно, что икона смогла исцелить нескольких людей и вернуть им зрение, а парализованному мальчику вернула двигательную функцию руки.
Традиционно верующие обращаются к иконе с просьбой о крепком здоровье, о поднятии духа и исцелении от болезней зрения, об избавлении от других известных недугов. Кто-то просит Богородицу о защите от врагов и недоброжелателей, о сохранении покоя в семье.
Что можно и нельзя делать в этот праздник?
Традиционно в этот религиозный праздник нельзя ругаться с другими людьми и сквернословить, отказывать в помощи нищим и нуждающимся, не злиться попусту и не взывать в молитве к иконе со злом на сердце и темными помыслами. Желательно посвятить какую-то часть этого дня молитве, обращенной к Псково-Печёрской иконе Божьей Матери «Умиление». Убираться дома можно, но, если вы захотите протереть пыль с икон в своем доме, то тряпку или салфетку лучше промыть в ледяной воде, после чего вылить ее в землю за воротами. Посещать кладбище в этот день также не рекомендуется - для этого в церковном календаре есть специально отведенные даты. Обратив внимание на то, что можно определить удачный день для засолки капусты, используя лунный календарь.