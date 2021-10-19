Необычный симптом, указывающий на очень быстрое развитие рака пищевода

Группы пациентов и врачи готовятся к резкому увеличению смертности от рака после того, как цифры показали тревожное снижение числа диагнозов во время пандемии. Раннее выявление рака остается лучшей надеждой Великобритании на борьбу с болезнью. По мнению экспертов, один менее известный признак в горле требует медицинской помощи.
Рак - одна из основных причин смерти во всем мире, но исследователям еще предстоит найти лекарство. Резкое снижение числа диагнозов рака во время пандемии вызвало опасения, что большое количество заболевших будет выявлено слишком поздно. В результате NHS повышает осведомленность о симптомах рака, вызывающих тревогу, чтобы помочь в раннем выявлении болезни. Доктор Хуссейн Абдех, клинический директор и главный фармацевт и медицинский директор, объяснил, что один менее известный признак горла может сигнализировать о раке, пишет EXPRESS.
В 2006 году небольшое ирландское исследование, основанное на выборке из 99 пациентов с раком пищевода, показало, что 27 процентов сообщили о постоянных приступах икоты.
Однако причина, по которой у таких пациентов возникают эти приступы, остается неясной.
Во время исследования ведущий исследователь Томас Уолш объяснил, что икота - это ранее нераспознанный симптом рака пищевода, требующий дальнейшего исследования.
Он отметил, что постоянная икота, относящаяся к приступам, которые обычно длятся более 48 часов, не была самым распространенным симптомом, о котором сообщалось в ходе исследования. Результаты показали, что 68 процентов участников сообщили о потере веса, а у 82 процентов возникли трудности с глотанием, при этом вялость также была определена как общий симптом.
Икота возникает из-за внезапного спазма диафрагмы - мышцы, отделяющей живот от груди. По словам доктора Абдеха, это «общая проблема, которая время от времени затрагивает всех.
«Они обычно возникают из-за слишком быстрого приема пищи или питья, употребления алкоголя или слишком большого количества еды». «Однако могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины».
Хуссейн объяснил, что если опухоль давит на диафрагму, это может вызвать спазмы.
Гипотеза Уолша повторила эту теорию в 2006 году. Он предположил, что икота у больных раком пищевода может быть связана с диафрагмальным нервом - нервом, который контролирует диафрагму.