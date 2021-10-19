Что нельзя и что нужно есть при выпадении волос? 5 запретных продуктов

Выпадение и истончение волос могут вызвать чувство незащищенности и смущения. Но могут ли эти простые изменения в диете помочь вашим волосам стать более густыми и здоровыми, чем когда-либо?
Если вы хотите сохранить пышную шевелюру, возможно, потребуется внести некоторые изменения в свой рацион.
Питательные вещества из пищи попадают в кожу головы, волосяные фолликулы и сами волосы. Так что то, что вы едите, напрямую влияет на то, насколько здоровы ваши локоны, пишет EXPRESS.
Употребление в пищу продуктов, полезных для волос, может даже способствовать их отрастанию, сделать их гуще и замедлить их выпадение.
Но не менее важно избегать продуктов, которые могут повредить ваши волосы, сделать их ломкими и склонными к выпадению.
Вот пять продуктов, которых следует избегать, чтобы поддерживать волосы в отличном состоянии.
СахарОбычное подозрение: сахар - один из главных виновников выпадения волос. Сахар может вызвать плохое кровообращение, что мешает нормальному кровотоку до макушки и волосяных фолликулов. Это не дает вашим волосяным фолликулам получать все необходимые им питательные вещества. Сахар также может вызвать скачок уровня тестостерона, вызывая выпадение волос.
Молочные продуктыЕсли вы выберете жирные молочные продукты, такие как цельное молоко и сыры, жир в этих молочных продуктах также может вызвать повышение уровня тестостерона.
Кроме того, если у вас есть какие-либо кожные заболевания, вызывающие зуд, шелушение кожи головы, такие как перхоть, экзема или псориаз, молочные продукты могут вызвать обострение.
Рыба-мечРыба-меч содержит сравнительно высокий уровень ртути, поэтому NHS рекомендует есть не более одной порции в неделю.
Помимо других проблем со здоровьем, связанных с употреблением в пищу рыбы со следами ртути, ртуть влияет на способность вашего организма усваивать цинк. Дефицит цинка может привести к истончению и выпадению волос.
АлкогольВы знаете, как, когда вы слишком много выпили, на следующее утро вы просыпаетесь с сильнейшей головной болью, отчаянно желая выпить стакан воды?
Это из-за обезвоживания, и ваши волосы выглядят так же после ночи в городе. Употребление слишком большого количества алкоголя приводит к тому, что вашим волосам не хватает влаги, что делает их ломкими и ломкими.
Жирной пищиКожа головы производит собственное масло, называемое кожным салом, которое сохраняет волосы увлажненными и эластичными.
Однако, когда вы едите много жира, ваша кожа головы также начинает выделять больше жира, из-за чего ваши волосы выглядят жирными и тусклыми.
Этот избыток жира нарушает хрупкое равновесие на коже головы, а по мере того, как волосяной фолликул покрывается жиром, он останавливает рост волос.
Какие продукты могут заставить ваши волосы расти?Напротив, для здоровой и густой шевелюры ешьте больше этих продуктов:
- Яйца
- Ягоды
- Шпинат
- Жирная рыба, такая как лосось
- Сладкая картошка
- Авокадо
- Бобы