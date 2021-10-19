Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нельзя и что нужно есть при выпадении волос? 5 запретных продуктов

9:30:3110/18/2021,MIRANDA SLADE
0

Вот пять продуктов, которых следует избегать, чтобы поддерживать волосы в отличном состоянии и 7 очень полезных для густой шевелюры.

Употребление в пищу продуктов, полезных для волос, может даже способствовать их отрастанию, сделать их гуще и замедлить их выпадение. Фото: Pixabay

Выпадение и истончение волос могут вызвать чувство незащищенности и смущения. Но могут ли эти простые изменения в диете помочь вашим волосам стать более густыми и здоровыми, чем когда-либо?

Если вы хотите сохранить пышную шевелюру, возможно, потребуется внести некоторые изменения в свой рацион.

Питательные вещества из пищи попадают в кожу головы, волосяные фолликулы и сами волосы. Так что то, что вы едите, напрямую влияет на то, насколько здоровы ваши локоны, пишет EXPRESS.

Употребление в пищу продуктов, полезных для волос, может даже способствовать их отрастанию, сделать их гуще и замедлить их выпадение.

Но не менее важно избегать продуктов, которые могут повредить ваши волосы, сделать их ломкими и склонными к выпадению.

Вот пять продуктов, которых следует избегать, чтобы поддерживать волосы в отличном состоянии.

Сахар

Обычное подозрение: сахар - один из главных виновников выпадения волос. Сахар может вызвать плохое кровообращение, что мешает нормальному кровотоку до макушки и волосяных фолликулов. Это не дает вашим волосяным фолликулам получать все необходимые им питательные вещества. Сахар также может вызвать скачок уровня тестостерона, вызывая выпадение волос.

Молочные продукты

Если вы выберете жирные молочные продукты, такие как цельное молоко и сыры, жир в этих молочных продуктах также может вызвать повышение уровня тестостерона.

Кроме того, если у вас есть какие-либо кожные заболевания, вызывающие зуд, шелушение кожи головы, такие как перхоть, экзема или псориаз, молочные продукты могут вызвать обострение.

Рыба-меч

Рыба-меч содержит сравнительно высокий уровень ртути, поэтому NHS рекомендует есть не более одной порции в неделю.

Помимо других проблем со здоровьем, связанных с употреблением в пищу рыбы со следами ртути, ртуть влияет на способность вашего организма усваивать цинк. Дефицит цинка может привести к истончению и выпадению волос.

Алкоголь

Вы знаете, как, когда вы слишком много выпили, на следующее утро вы просыпаетесь с сильнейшей головной болью, отчаянно желая выпить стакан воды?

Это из-за обезвоживания, и ваши волосы выглядят так же после ночи в городе. Употребление слишком большого количества алкоголя приводит к тому, что вашим волосам не хватает влаги, что делает их ломкими и ломкими.

Жирной пищи

Кожа головы производит собственное масло, называемое кожным салом, которое сохраняет волосы увлажненными и эластичными.

Однако, когда вы едите много жира, ваша кожа головы также начинает выделять больше жира, из-за чего ваши волосы выглядят жирными и тусклыми.

Этот избыток жира нарушает хрупкое равновесие на коже головы, а по мере того, как волосяной фолликул покрывается жиром, он останавливает рост волос.

Какие продукты могут заставить ваши волосы расти?

Напротив, для здоровой и густой шевелюры ешьте больше этих продуктов:

  • Яйца
  • Ягоды
  • Шпинат
  • Жирная рыба, такая как лосось
  • Сладкая картошка
  • Авокадо
  • Бобы

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
питаниеволосы продукты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас густые волосы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нельзя и что нужно есть при выпадении волос? 5 запретных продуктов
9:30:31 10/18/2021
Что нельзя и что нужно есть при выпадении волос? 5 запретных продуктов
Необычный симптом, указывающий на очень быстрое развитие рака пищевода
9:00:57 10/18/2021
Необычный симптом, указывающий на очень быстрое развитие рака пищевода
Эмма Уотсон показалась в вызывающем платье после долгого затишья в карьере
8:30:39 10/18/2021
Эмма Уотсон показалась в вызывающем платье после долгого затишья в карьере
Как уменьшить количество съедаемой соли и чем она опасна?
8:00:00 10/18/2021
Как уменьшить количество съедаемой соли и чем она опасна?
Ford Mustang стал лучшим по индексу Made in America в 2021 году. Кто расположился за ним?
7:30:28 10/18/2021
Ford Mustang стал лучшим по индексу Made in America в 2021 году. Кто расположился за ним?
Бездомный вернулся на ограбленную заправку возместить ущерб за "Маленькую Дебби"
7:00:45 10/18/2021
Бездомный вернулся на ограбленную заправку возместить ущерб за "Маленькую Дебби"
"Любовь вместо этики": Терапевта из США обвинили в интимных отношениях с пациентом
6:30:09 10/18/2021
"Любовь вместо этики": Терапевта из США обвинили в интимных отношениях с пациентом
Как предотвратить тромбоз из-за коронавируса и какой биомаркер укажет на ваши риски
6:00:06 10/18/2021
Как предотвратить тромбоз из-за коронавируса и какой биомаркер укажет на ваши риски
Восемь месяцев спустя: исследователи сравнивают иммунный ответ, вызванный тремя вакцинами COVID-19
5:30:38 10/18/2021
Восемь месяцев спустя: исследователи сравнивают иммунный ответ, вызванный тремя вакцинами COVID-19
Вымогавшую у Тарзана 2 млн рублей шантажистку суд приговорил к реальному сроку
3:06:19 10/18/2021
Вымогавшую у Тарзана 2 млн рублей шантажистку суд приговорил к реальному сроку