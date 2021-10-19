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18.10
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Какие цветы можно высадить в октябре и ноябре, чтобы весной сад радовал вас?

10:00:0510/18/2021,MIRANDA SLADE
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Несмотря на то, что яркое и красивое лето в вашем саду закончилось, если вы хотите получить потрясающее зрелище весной, самое время приступить к посадке.

Эта луковица даст в мае красивый цветок ириса. Фото: Pixabay

Весенние сады делают осенью. Поэтому, прежде чем встретить зиму, очень важно посадить луковицы, чтобы ваш сад выглядел ярким и красивым с первого взгляда на весеннее солнце. Какие луковицы нужно посадить прямо сейчас?

Почти пора оставить свой сад в покое на зимние месяцы, но не откладывайте последние работы, которые вам нужно сделать! Оставьте их слишком поздно, и вам придется копать в холодной ноябрьской земле, иначе вы рискуете гибелью луковиц в холодные зимние морозы. Эти работы нужно выполнять в вашем саду как можно скорее, пишет EXPRESS.

Несмотря на то, что яркое и красивое лето в вашем саду закончилось, если вы хотите получить потрясающее зрелище весной, самое время приступить к посадке.

Октябрь и ноябрь - прекрасное время для посадки луковиц; Когда придет весна, вы будете так рады, что потратили осенний полдень на то, чтобы заправить свои луковицы.

Эти пять луковиц нужно посадить до того, как земля станет слишком холодной для их роста. Посадите их сейчас, и к весне у вас будет потрясающая демонстрация.

Вероятно, это будет ваша последняя большая работа по садоводству в году, поскольку луковицы требуют минимального ухода.

Так что опустите свои луковицы, и вы можете повесить свои садовые перчатки и поднять ноги до 2022 года!

Какие луковицы посадить до конца месяца?

Нарциссы

Ничто так не говорит о весне, как ковер из желтых и оранжевых нарциссов.

Еще не поздно посадить нарциссы, тем более что октябрь в этом году довольно умеренный; но не рискуйте больше откладывать, так как эти луковицы не такие выносливые, как зимние.

Для цветения красивой весенней демонстрации, опустите луковицы нарциссов сейчас, и в апреле у вас будут великолепные цветы, которыми можно наслаждаться.

Крокус

Фиолетовые, желтые и белые крокусы создают великолепную рамку, особенно если у вас есть солнечное место, чтобы их украсить.

Яркие крокусы следует сажать до конца ноября, а цветение начнется уже в феврале.

Гиацинты

Любите ли вы их аромат или элегантный пурпурный и розовый цвет, гиацинты - неизменный фаворит британских садоводов.

Гиацинты лучше всего растут в хорошо дренированной почве при ярком солнце, и вы должны посадить их в землю до конца ноября.

Они должны зацвести примерно в то же время, что и ваши нарциссы, в апреле.

Луки

Эти эффектно выглядящие цветы цветут в конце весны и в начале лета, но уже пора их сажать, если вы хотите, чтобы эти декорации добавили драматизма вашим границам.

Посадите свои луки как можно скорее; оставьте это позже, и земля будет слишком холодной для этих нежных луковиц.

Не сажайте лук в слишком влажных местах, так как вы рискуете загнить луковицы.

Лучше всего использовать эти луковицы в хорошо осушенном месте с большим количеством солнечного света.

Ирисы

Ирис бородатый - самая популярная форма ириса у британских садоводов.

Эта луковица даст в мае красивый взъерошенный цветок ириса.

Бородатому ирису нужно много солнца, поэтому постарайтесь найти красивое место с южной стороны и избегайте переполнения ириса множеством других растений.

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