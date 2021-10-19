Работа мечты за 24 000 фунтов: спать и смотреть Netflix. Что еще нужно делать?

Приложения о поиске работы разместили вакансию, где платят 24 000 фунтов стерлингов в год, чтобы вздремнуть и посмотреть телевизор, пишет EXPRESS.
Компания Crafted Beds, специализирующаяся на изготовлении роскошных кроватей, принимает заявки на штатного тестера матрасов, чтобы гарантировать, что клиенты получают матрасы самого высокого качества. Успешный кандидат будет пробовать новый матрас каждую неделю, оценивая его удобство, во время сна и просмотра Netflix в течение полной 37,5-часовой рабочей недели.
Брайан Диллон, менеджер по маркетингу компании Crafted Beds, сказал: «Мы очень рады приступить к этой должности, поскольку удовлетворение потребностей клиентов имеет для нас максимальное значение.
«Несмотря на то, что у нас есть восторженные отзывы от наших покупателей, мы хотим, чтобы это продолжалось, и наем тестировщика матрасов является частью этой стратегии.
«Эта роль будет неотъемлемой частью команды Crafted Beds». Эта работа оплачивается 24000 фунтов стерлингов в год и является постоянной.
Работа также является удаленной, поэтому тестировщик матрасов будет получать матрас каждую неделю, без необходимости идти в офис.
Чтобы подать заявку, заявители должны быть в возрасте 18 лет или старше, проживать в Великобритании и иметь возможность протестировать матрасы без сбоев.