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В Бердске подруга семьи умершего работника КБУ Евгения Устинова рассказала, как он заразился коронавирусом и зачем поехал в Турцию

1:57:3410/19/2021,Алина Бурова
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Горожанин был записан на вакцинацию на 4 октября, но в этот день скончался.

Бердчанин умер в Турции от коронавируса. Фото: Pixabay

Подруга семьи сотрудника КБУ Бердска, который скончался в Турции от коронавируса, рассказала «Курьер.Среда», был ли привит от опасного вируса Евгений Устинов.

Как сказала Надежда (имя изменено по просьбе героя - прим. ред.), у семьи Устиновых были сертификаты на путешествия, которые необходимо было использовать до конца года.

- Он второй раз в Турцию ехал. До этого нигде не был и для него куда-то съездить было каким-то преступлением. И вот так с ним получилось. Жаль его, конечно. Побольше бы таких людей, - произнесла Надежда.

Евгений, по словам подруги семьи, в Турцию уехал в конце сентября. Где конкретно в стране он заразился опасным вирусом - неизвестно. В турецкой больнице он пробыл 10 дней и скончался 4 октября - в день, когда хотел поставить прививку от коронавируса в России.

- Евгений переболел воспалением легких этим летом. Он записывался на вакцинацию на 4 октября. Привит он не был. Думаю, можно было бы не ездить в такой сложный период за границу. Дочь у них в Москве живёт. Объездила всю страну. Двое внуков остались,- поделилась Надежда.

Также женщина подчеркнула, что она вместе с семьей погибшего от коронавируса Евгения Устинова пребывает в шоке. Расходы по транспортировке тела бердчанина в Россию взяла страховая компания. Более никакую выплату семья не получила.

- Дочь встретила его в Новосибирске. Помогали хоронить все. Ему было всего 64 года. Он очень дружелюбный был. Никакой отрицательной черты даже не было,- отметила подруга семьи.

Напомним, что ранее «Курьер.Среда» сообщал,что Евгений Устинов работал в Комбинате бытовых услуг Бердска.

Редакция «Курьер.Среда» скорбит вместе с остальными горожанами о потере земляка.

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соболезнованияскорбькоронавируспогиб от коронавирусароссийский турист
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