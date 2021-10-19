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19.10
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Алла Пугачева прогулялась по центру Москвы в эффектном наряде

1:52:0210/19/2021
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С Примадонной по столице прошел звездный стилист Игорь Гуляев.

Алла Пугачева вместе с звездным стилистом Игорем Гуляевым в центре Москвы. Фото: instagram igorgulyaevofficial

На днях дизайнер Игорь Гуляев опубликовал у себя на странице в инстаграм фото с прогулки с Примадонной. Певица обескуражила подписчиков своим современным и модным образом.

Алла Пугачева поверх свитера и пышной юбки звезда надела светлую дубленку. Образ Алла Борисовна дополнила темными очками и высоким хвостом. Комплект получился в актуальном монохромном светло-бежевом цвете, что действительно красит певицу.

В комментариях поклонники выразили свои эмоции от образа жены Галкина.

-Ох, какие крутые!, Алла Борисовна такая стильная и молодая!, Очень красивые! И вы, Игорь, и Алла Борисовна!, Потрясающая красота,- писали пользователи комплименты.

Также отметим, что приятные слова написали и звездные комментаторы, а именно: Яна Рудковская и Елена Воробей.

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модастильшоу-бизнесАлла Пугачева
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