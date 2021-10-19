Алла Пугачева прогулялась по центру Москвы в эффектном наряде

На днях дизайнер Игорь Гуляев опубликовал у себя на странице в инстаграм фото с прогулки с Примадонной. Певица обескуражила подписчиков своим современным и модным образом.
Алла Пугачева поверх свитера и пышной юбки звезда надела светлую дубленку. Образ Алла Борисовна дополнила темными очками и высоким хвостом. Комплект получился в актуальном монохромном светло-бежевом цвете, что действительно красит певицу.
В комментариях поклонники выразили свои эмоции от образа жены Галкина.
-Ох, какие крутые!, Алла Борисовна такая стильная и молодая!, Очень красивые! И вы, Игорь, и Алла Борисовна!, Потрясающая красота,- писали пользователи комплименты.
Также отметим, что приятные слова написали и звездные комментаторы, а именно: Яна Рудковская и Елена Воробей.