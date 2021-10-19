В Бердск из Минтруда назначен новый директор Центра занятости населения Лариса Ковалевская

Новым директором отдела Центра занятости населения Бердска стала 54-летняя Лариса Ковалевская. Нового руководителя назначили 29 сентября по приказу министерства труда и социального развития Новосибирской области.
Как призналась сама Лариса Ковалевская изданию «Курьер.Среда», о поступившем ей предложении, она раздумывала долго.
- Просто так не побежишь, в любом случае. Смешанные чувства испытала, все вместе, в том числе и ответственность, - произнесла Лариса Владимировна 19 октября.
Лариса Ковалевская проработала 14 лет в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Имеет высшее экономическое образование. На работу в Бердск руководитель ЦЗН будет приезжать из Новосибирска. В настоящее время уже сформирован темп работы и определенные задачи, которые необходимо выполнить.
- Я думаю, что нужно сокращать безработицу. Нужно, чтобы жители Бердска жили лучше и счастливо в труде, согласии,- отметила Ковалевская.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда» ранее, прежний руководитель ЦЗН Бердска Елена Дмитриева покинула занимаемый ею пост в сентябре 2021 года. Коллектив центра занятости заявлял, что им было очень тяжело расставаться с Еленой Борисовной, так как она является высококвалифицированным специалистом и работала в данном учреждении 12 лет. По мнению коллег Елены, коллектив за это время стал очень сплоченным.