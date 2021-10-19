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19.10
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В Бердске убрали больше тысячи кубометров мусора во время субботника

3:59:0210/19/2021
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Всего было убрано 275 гектаров территории города.

за всю масштабную уборку было вывезено 1063 кубометра мусора. Фото: Pixabay.com

В городе с 4 по 17 октября прошла традиционная большая уборка, на которую вышли сотрудники предприятий, организаций, учреждений, управляющих компаний, ЖСК, товариществ собственников жилья, территориальных общественных самоуправлений.

Как сообщил исполняющий обязанности директора МКУ «УЖКХ» города Бердска Владимир Захаров, за всю масштабную уборку было вывезено 1063 кубометра мусора. В то же время на общественных территориях еще остается собранный мусор, но как заверил Владимир Захаров, в течение недели весь мусор силами МБУ «ЦМУ» будет вывезен на полигон.

Напомним, с 04 октября по 17 октября этого года для предприятий, организаций и учреждений был организован бесплатный прием мусора по специальным талонам на городском полигоне твердых бытовых отходов.

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мусоруборкасубботник
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