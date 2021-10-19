В Вологде пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой

16 октября, в Вологодской области пропала девятилетняя девочка. Спустя время ребенка нашли мертвым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
В ходе расследования стало известно, девочка ушла из дома в субботу, но поиски начали с полудня 17 октября. Более суток мама школьницы думала, что ребенок находится у бабушки. Оказалось, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.