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19.10
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В Вологде пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой

4:21:0710/19/2021
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Ребенок пропал еще 16 октября, но мама думала, что дочь у бабушки.

Семья погибшей девочки является неблагополучной. Фото: Pixabay.com

16 октября, в Вологодской области пропала девятилетняя девочка. Спустя время ребенка нашли мертвым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе расследования стало известно, девочка ушла из дома в субботу, но поиски начали с полудня 17 октября. Более суток мама школьницы думала, что ребенок находится у бабушки. Оказалось, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.

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убийствопропажасмерть ребенка
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