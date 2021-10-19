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19.10
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Житель Новосибирска пытался потушить горящую машину и получил сильнейшие ожоги

4:41:3510/19/2021
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Огонь перекинулся на автомобили, припаркованные рядом.

Кадры с места происшествия. Фото: ВКонтакте АСТ-54

18 октября, вечером, в Новосибирске в Ленинском районе загорелась машина, владелец авто хотел, как можно скорее потушить огонь, но сам получил серьезные ожоги.

Новосибирская служба эвакуации АСТ-54 сообщила, что автомобиль, марки Chevrolet, загорелся во дворе дома №123 на улице Широкой. Огонь целиком охватил машину и повредил две «Хонды», припаркованные рядом.

Хозяин иномарки пытался спасти свое авто, но не вышло: он получил серьезные ожоги и его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, у него обожжено примерно 50% тела.

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ожогисгорел автомобильпожар
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