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19.10
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В Новосибирске в сквере Авиастроителей установят бомбардировщик Су-24

5:03:2310/19/2021
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Ночью части самолета провезли через весь город.

Самолет установят на постамент между 1-м и 3-м корпусами НГТУ НЭТИ. Фото: Википедия (Alexander Mishin)

В ночь на 19 октября по новосибирским улицам провезли истребитель-бомбардировщик Су-24. Объект вывезли с территории НАПО им. Чкалова к Скверу Авиастроителей НГТУ НЭТИ.

Уникальную операцию провели ночью, чтобы не создавать большие пробки на дорогах. В Новосибирске никогда еще не перевозили настолько большой боевой самолет по автомобильным дорогам. Об этом рассказал президент ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарев.

Для операции был выделен специальный трейлер для крупногабаритных грузов. Длина самолета — около 22 метров, а общая длина автопоезда составляет 30 метров. В целях безопасности перевозку сопровождали автомобили ДПС.

Объект следовал по проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе, улицам Волочаевской, Никитина, Кирова, Гурьевской, Зыряновской, затем через Октябрьский мост на Немировича-Данченко и Геодезическую, откуда его доставят на площадку для установки на постамент между 1-м и 3-м корпусами НГТУ НЭТИ.

Сборка самолета запланирована на сегодня, 19 октября. Установленный на постамент самолет станет центром будущего Сквера Авиастроителей НГТУ НЭТИ. Торжественное открытие объекта планируется лишь через неделю.

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