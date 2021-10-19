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В Бердске новые депутаты выбирают, как потратить 269 млн рублей от правительства Новосибирской области

5:27:4910/19/2021
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Окончательное решение об этом будет принято на сессии народных избранников уже 21 октября 2021 года.

Депутаты решат, куда потратить деньги. Фото: Алина Бурова / «Курьер. Среда»

Новый состав депутатов горсовета Бердска встретится на второй сессии уже в ближайший четверг, 21 октября. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал, что на повестке дня будут два важных вопроса — когда в Бердске отмечать День города и как распределить поступившие в бюджет Бердска из Новосибирской области 269 млн рублей. Как рассказал «Курьер.Среда» вновь избранный депутат и зампредседателя комитета по социальной и молодежной политике, культуре, спорту Андрей Ковальский, должно произойти увеличение ассигнований на 2021 год. Эти деньги направят в отдел культуры, отдел физкультуры, управление образования и молодежной политики, управление ЖКХ, а также на решение административных вопросов.

- Изменения очень даже здоровские, очень хорошие. Нам предложено потратить эти деньги по разным направлениям, по комитетам мы это рассматриваем и предлагаем принятие решения. Для этого и соберемся 21 октября. Бюджет 2020 года был примерно 3,5 млрд рублей, а в этом уже 3,72 — уже на 220 млн рублей больше. При этом радует, что доходы принесли собственные источники за счет налогов и не налоговых доходов размере 48 млн рублей. Мы не нашли ни одну позицию, которая вызвала бы у нас сомнения в правильности их распределения, - уточнил Андрей Геннадьевич в беседе с «Курьер.Среда» 18 октября.

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