В Бердске сотни жителей останутся без электроэнергии 21 октября 2021

21 октября этого года с 10:00 до 17:00 отключат электричество из-за установки приборов учета.
Отключение электроэнергии планируется в микрорайонах: Южный квартал 3, Южный квартал 2 участки 18,27,28,31,32,33, ул. Рогачева 119, ул. В.Бирюкова 12/1,12.
Полный список домов, которых коснутся ограничения.
21 октября этого года с 10:00 до 17:00 отключат электричество из-за установки приборов учета.
Отключение электроэнергии планируется в микрорайонах: Южный квартал 3, Южный квартал 2 участки 18,27,28,31,32,33, ул. Рогачева 119, ул. В.Бирюкова 12/1,12.
От редакции
Попадаете ли вы под эти районы отключения?
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