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19.10
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Опубликовано видео из квартиры родителей убитой 9-летней девочки в Вологде

6:56:4110/19/2021
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Отец сидит, опустив голову, а мать с бабушкой громко плачут.

Отец девочки не может поверить в случившееся. Фото: скрин с видео "Известия".

Сегодня, 19 октября, в сети появилась видеозапись из квартиры родителей убитой 9-летней девочки в Вологде. На кадрах видно, что отец малышки сидит опустив голову, а мать плачет. По словам мужчины, о том, что тело их дочери нашли в одной из квартир города, им сообщили по телефону. При этом, женщину, которую подозревают в убийстве девочки, никто не знает и ничего о ней не слышали.

Напомним, 16 октября, в Вологодской области пропала девятилетняя девочка. Спустя время ребенка нашли мертвым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования стало известно, девочка ушла из дома в субботу, но поиски начали с полудня 17 октября. Более суток мама школьницы думала, что ребенок находится у бабушки. Оказалось, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Подозреваемую в убийстве еже задержали. Оказалось, что она привела девочку в свою квартиру, убила и попыталась сбежать в другой регион.

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