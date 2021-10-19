Россиянку отправили на пять лет в колонию за вымогательство 2 млн рублей у Тарзана

В Таганском суде столицы вынесен обвинительный приговор женщине, вымогавшей у Тарзана 2 млн рублей. Подсудимую приговорили к 5 годам колонии общего режима, сообщает Коммерсантъ с отсылкой на пресс-службу московских судов.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что две женщины занимались вымогательством денежных средств за сохранение порочащих сведений в тайне. Объектом шантажа стал артист Тарзан (Сергей Глушко). Одна из фигурантов данного дела была задержана с поличным.
Женщине было предъявлено обвинение в в вымогательстве в особо крупном размере.