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«Сидела в одних плавках»: в Красноярске свора собак напала на 8-летнюю девочку

7:18:0910/19/2021
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Животные разодрали ей всю одежду и выдрали волосы.

Собаки сильно покусали девочку. Фото: Alexandr Ivanov с сайта Pixabay

Вчера, 18 октября, в Красноярске произошло жуткое ЧП. Там на 8-летнюю девочку набросилась свора бездомных собак. Как сообщают очевидцы, они были чипированы.

Все произошло во дворе школы №50, которую недавно закрыли на ремонт. Девочка гуляла там одна. А когда собаки набросились на нее, то ребенка смогли отбить соседи. Сообщается, что в данный момент она в больнице.

- Соседи смогли отбить девочку, она, бедная, в одних плавочках сидела на скамейке. Плакала. Мы сегодня с утра ходили и увидели этот ужас. Они ее просто рвали. Там валяется разодранная одежда, волосы, шапочка, - пишет ТВК Красноярск со ссылкой на очевидца.

Отметим, что местные жители считают, что собаки появились на территории школы не просто так – их намерено туда привезли. Они крайне агрессивны и на всех кидаются.

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бездомные собакипокусали девочкунапали на ребенка
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