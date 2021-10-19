«Сидела в одних плавках»: в Красноярске свора собак напала на 8-летнюю девочку

Вчера, 18 октября, в Красноярске произошло жуткое ЧП. Там на 8-летнюю девочку набросилась свора бездомных собак. Как сообщают очевидцы, они были чипированы.
Все произошло во дворе школы №50, которую недавно закрыли на ремонт. Девочка гуляла там одна. А когда собаки набросились на нее, то ребенка смогли отбить соседи. Сообщается, что в данный момент она в больнице.
- Соседи смогли отбить девочку, она, бедная, в одних плавочках сидела на скамейке. Плакала. Мы сегодня с утра ходили и увидели этот ужас. Они ее просто рвали. Там валяется разодранная одежда, волосы, шапочка, - пишет ТВК Красноярск со ссылкой на очевидца.
Отметим, что местные жители считают, что собаки появились на территории школы не просто так – их намерено туда привезли. Они крайне агрессивны и на всех кидаются.