Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ксения Собчак покинула страну после смертельного ДТП с ее участием

8:10:2010/19/2021
0

Она прошла паспортный контроль в Шереметьево и отправилась в Париж.

Ксения Собчак пока никак не комментирует свою срочную поездку в Париж. Фото: Pixabay.com

На 19 октября стало известно, что журналистка решила взять небольшой отпуск от всей шумихи по поводу ее участия в смертельной аварии под Сочи. Ксения Анатольевна уже прошла паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.

Стоит отметить, что журналистка на днях должна будет посетить встречу с сотрудниками ГИБДД по факту ее причастности к ДТП. Но неизвестно сможет ли Собчак присутствовать лично на данной встрече или она будет общаться дистанционно.

Напомним, страшная авария произошла 9 октября около девяти вечера на трассе Анапа - "Альпика-Сервис". По информации регионального МВД, водитель Ксении спровоцировал столкновение, выехав на встречку и превысив скорость. В результате ДТП погибла жительница Новосибирска, которая ехала в автомобиле Volkswagen.

Телеведущая отделалась ушибами и сотрясением мозга. Добавим, что общественность сразу начала приписывать Ксении судьбу Ефремова. Но журналистка абсолютно не согласна с таким мнением.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Также 11 октября суд отправил под домашний арест водителя Собчак Олега Цоя, который ранее полностью признал свою вин

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поездкапобегстрашное ДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, устала ли журналистка от такого внимания?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Вологде подозреваемая в убийстве 9-летнего ребенка приставала к другим детям
7:47:16 10/19/2021
В Вологде подозреваемая в убийстве 9-летнего ребенка приставала к другим детям
В Липецке пенсионерка насмерть забила мужа лейкой от душа
7:41:22 10/19/2021
В Липецке пенсионерка насмерть забила мужа лейкой от душа
Мать убитой школьницы в Вологде только спустя сутки пошла в полицию: Новые подробности шокирующего убийства 9-летней девочки
7:32:16 10/19/2021
Мать убитой школьницы в Вологде только спустя сутки пошла в полицию: Новые подробности шокирующего убийства 9-летней девочки
В Госдуму решили штрафовать россиян за нарушение содержания домашних животных
7:22:37 10/19/2021
В Госдуму решили штрафовать россиян за нарушение содержания домашних животных
Бердск«Девочки, не смотрите. Это меню для другого этажа»: В Бердске в отделении гинекологии ЦГБ появилось меню с колбаской, но кормить кашей не прекратили
7:19:58 10/19/2021
«Девочки, не смотрите. Это меню для другого этажа»: В Бердске в отделении гинекологии ЦГБ появилось меню с колбаской, но кормить кашей не прекратили
«Сидела в одних плавках»: в Красноярске свора собак напала на 8-летнюю девочку
7:18:09 10/19/2021
«Сидела в одних плавках»: в Красноярске свора собак напала на 8-летнюю девочку
В Волгограде сеть "ЕбиДоеби" привлекли к ответственности за аморальную рекламу
7:10:18 10/19/2021
В Волгограде сеть "ЕбиДоеби" привлекли к ответственности за аморальную рекламу
20 октября – Кровавое Полнолуние Охотника-2021: Что можно делать в эти особые сутки и их особенности для привлечения удачи
7:00:12 10/19/2021
20 октября – Кровавое Полнолуние Охотника-2021: Что можно делать в эти особые сутки и их особенности для привлечения удачи
Россиянку отправили на пять лет в колонию за вымогательство 2 млн рублей у Тарзана
6:55:09 10/19/2021
Россиянку отправили на пять лет в колонию за вымогательство 2 млн рублей у Тарзана
В Новосибирске ночью экипаж ДПС во время погони столкнулся с иномаркой
6:47:50 10/19/2021
В Новосибирске ночью экипаж ДПС во время погони столкнулся с иномаркой