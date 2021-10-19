Ксения Собчак покинула страну после смертельного ДТП с ее участием

На 19 октября стало известно, что журналистка решила взять небольшой отпуск от всей шумихи по поводу ее участия в смертельной аварии под Сочи. Ксения Анатольевна уже прошла паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.
Стоит отметить, что журналистка на днях должна будет посетить встречу с сотрудниками ГИБДД по факту ее причастности к ДТП. Но неизвестно сможет ли Собчак присутствовать лично на данной встрече или она будет общаться дистанционно.
Напомним, страшная авария произошла 9 октября около девяти вечера на трассе Анапа - "Альпика-Сервис". По информации регионального МВД, водитель Ксении спровоцировал столкновение, выехав на встречку и превысив скорость. В результате ДТП погибла жительница Новосибирска, которая ехала в автомобиле Volkswagen.
Телеведущая отделалась ушибами и сотрясением мозга. Добавим, что общественность сразу начала приписывать Ксении судьбу Ефремова. Но журналистка абсолютно не согласна с таким мнением.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Также 11 октября суд отправил под домашний арест водителя Собчак Олега Цоя, который ранее полностью признал свою вин