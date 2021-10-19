В Бердске дочь покалеченной до потери сознания пенсионерки отправилась на поиски водителя маршрутки №3

Дочь пострадавшей в маршрутке 65-летней пенсионерки рассказала «Курьер.Среда» о попытках дозвониться до перевозчика маршрутки №3.
Напомним, 18 октября сообщалось, что шофер маршрутки №3 повел себя некорректно. Как утверждала Инна Ковалева, ее пожилая мать 14 октября в 09:50 на остановке "МСЧ №129" села в маршрутку №3. Женщине необходимо было приехать на вокзал. Тамара Алексеевна сообщила о своем намерении водителю, однако тот вместо того, чтобы исполнить свои должностные обязанности, обматерил пожилую женщину. Он отказлся везти одну единственную пассажирку в салоне. По словам Инны, из-за того, что водитель резко тронулся с места, ее мать откинуло в конец газели. Пенсионерка кричала о помощи, но водитель не слышал ее просьб. В итоге женщина ударилась головой о заднюю ручку. На протяжении всего пути она падала между сиденьями и в конечном счете потеряла сознание.
Как заявила сегодня, 19 октября, Инна Ковалева она заходила в одну из газелей, курсирующих по маршруту №3, но водителя, оскорбившего ее мать, не нашла. Впрочем, сама Тамара Алексеевна сейчас уже оправилась после произошедшего.
- По маршруту я не ездила. Я залезла в «тройку», взяла их номер телефона и набрала. Дозвониться никак не могу, - сообщила дочь пострадавшей пенсионерки.
Отметим, что после вынесения на всеобщее обсуждение ситуации в маршрутке №3, бердчане в социальных сетях заявили, что и сами неоднократно сталкивались с подобными ситуациями.
- Что-то я ни разу не замечала, что водители трогаются с места после того, как усядутся пассажиры,- поделилась своим мнением Надежда И.
- А я тоже ни разу не замечала, что водители дожидаются, как люди усаживаются и потом водитель дает по газам! Все рассаживаются и высаживаются почти на полном ходу! Неоднократно делала замечание, а в ответ слышала какую-то ересь, - высказалась Кристина В.
- Перед выходом я сижу до последнего, пока не остановится и этим раздражаю некоторых. А мне плевать. Я не хочу, чтобы меня швыряло по салону, - прокомментировала Полина А.
- И на 14 маршрутке есть такой водитель, который водить не умеет. Как мешки с картошкой везет, - добавила Ирина К.
- Беспредел. Отрываются на детях и пенсионерах. Уже сколько раз писали про этот маршрут, - заявила в инстаграме одна из бердчанок.
- По «тройке« мог только один водитель так сделать. Найти его не сложно, совсем,- сказала Евгения Р.
Отметим, что согласно описаниям пострадавшей Тамары Алексеевны, шофер маршрутки №3 был пожилым и русским.