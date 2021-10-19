В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Мужчины, что вы бы хотели получить в подарок на день рождение от своих женщин, девушек, жён?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Мужчины, что вы бы хотели получить в подарок на день рождение от своих женщин, девушек, жён?
От редакции
Какие подарки ждете?
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