С днем повара: волшебникам кухни самые красивые открытки 20 октября для выражения «спасибо, мы сыты и довольны»

Пусть ничего не пригорает,
И соли пусть всегда хватает,
Всем нравится твоя стряпня.
С Днём повара тебя!
Достичь желаю совершенства,
На кухне получить главенство,
Придумать авторское блюдо
И лишь на счастье бить посуду!
С Днем повара примите
Скорее поздравления,
Желаю вам на кухне
Большого вдохновения.
Шедевры славных вкусов
Желаю создавать,
Любить свою работу,
Творить, не унывать.
Поваров с их днем сегодня,
Поздравляем от души.
Пусть исполнятся, конечно,
Все заветные мечты.
Пусть профессия приносит, Доход хороший вам всегда. Счастья, радости, здоровья, Вам на долгие года.
Никогда не унывайте,
Нас тортами угощайте,
Вкусно с вами — это Да...
С праздником! Ура! Ура!
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru