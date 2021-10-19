В России за сутки 19 октября скончались 1015 больных коронавирусом

На 19 октября по всей России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также ведомство отметило, что самая большая заболеваемость зарегистрирована в Москве (5700), затем в Санкт-Петербурге (3220) и Подмосковье (2955). Отметим, умерли за минувшие сутки 1015 пациентов, полностью выздоровели 23 426 человек.
Всего на сегодняшний день за весь период пандемии в России выявлено 8 060 752 случая коронавируса в 85 регионах. Также зафиксировано 225 325 летальных исходов, выздоровел 7 040 481 человек.
Напомним, четвертая волна коронавируса бушует и власти регионов вводят ограничения. Таким образом, на 18 октября QR-коды для посещения общественных организаций и массовых мероприятий требуют уже более трети регионов России (около 30).
Стоит добавить, что 14 октября врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что рост смертности из-за последствий коронавируса в России — это трагедия, связанная с беспечностью россиян. По его словам, россияне не вакцинируются, покупают поддельные сертификаты, не используют средства защиты.