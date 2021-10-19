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19.10
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Торжественные открытки настоящим профи в Международный день авиадиспетчера 20 октября

12:45:1810/19/2021
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Дата Международного дня авиадиспетчера фиксированная – 20 октября.

Международный день авиадиспетчера

Хоть на земле находишься, но с небом тесно связан.
Труд авиадиспетчера бесспорно очень важен.
Уверенность, решимость, реакция, расчет —
Вот качества диспетчера, а личное не в счет.

Пурга, стихия, буря — ему нельзя зевать.
Пилот посадку просит — посадку надо дать.
Нет права на ошибку, в твоем решении — жизнь!
Но в свой законный праздник диспетчер улыбнись!

Пусть в небо голубое взлетает самолет,
Пусть будет безопасным любой его полет.
Пилоты, стюардессы, конечно же в цене,
А авиадиспетчер — надежда на земле!

Международный день авиадиспетчера

За взлет, посадку самолетов,
За курс и в воздухе маршрут
Всегда диспетчер отвечает,
И очень важен его труд.

Пусть каждый авиадиспетчер
Успешен будет и здоров,
Их всех сегодня поздравляем,
Для них не жалко теплых слов!

Международный день авиадиспетчера

Твоя работа важная, Сложнее, чем «бумажная», За жизнь людей ты отвечаешь И в этом много понимаешь. Ведь ты же авиадиспетчер, Не важно, утро или вечер, Ты смотришь только на экран, А вдруг там буря, ураган, И нужно борт предупредить? Внимательным здесь нужно быть. Со всем справляешься легко, Так пусть проблемы далеко Тебя обходят стороной, Ведь настоящий ты герой, Еще скажу лишь пару слов: Будь счастлив, будь всегда здоров!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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