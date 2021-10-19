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«Запивала самогон соком»: Начальник КНД Новотроицка рассказала о состоянии 7-летней девочки, которая отравилась самогонкой родной бабушки в Гае

10:32:4610/19/2021,Дарья Костина
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Журналисты «Курьер.Среда» пообщались с Анжеликой Паршиной - начальником КДН Новотроицка. Она рассказала, что семья, где случился прецедент, благополучная. Все трое детей учатся в лицее, папа работает в соседнем Гае на ГОКе, а мама занималась детьми.

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Ребенка госпитализировали. Фото: "Курьер.Среда"

Восток Оренбуржья продолжает «греметь» на всю страну с отравлениями от суррогатного алкоголя. Теперь жертвой алкоголя стал ребенок. На днях стало известно, что в селе Белошапка Гайского округа, 7-летняя девочка выпила бабушкину самогонку и оказалась на больничной койке.

Новость о том, что семилетний ребенок распивал алкоголь в компании более старших товарищей вызывает шок и недоумение. Пострадавшая приехала погостить к бабушке в Белошапку из соседнего Новотроицка вместе с другими детьми. В какой-то момент, компания детей оказалась в местном клубе. Дети стали пить самогонку, дали попробовать и семилетке. Когда девочка пришла домой, то о недомогании рассказала взрослым, вызвали скорую помощь. «Курьер.Среда» Следственный Комитет сообщал следующее:

- По версии следствия, 58-летняя жительница Гайского городского округа Оренбургской области в условиях личного домовладения произвела спиртосодержащую жидкость, которую 16 октября 2021 года сбыла 15-летнему местному жителю. Приобретенная жидкость была распита группой несовершеннолетних, в том числе 7-летней внучкой сбытчицы суррогатного алкоголя, в результате чего потребовалась госпитализация малолетней, - сообщает пресс-служба СК РФ по Оренбургской области.

Журналисты «Курьер.Среда» 19 октября пообщались с начальником КДН Новотроицка Анжеликой Паршиной. Она рассказала, что семья, где случился прецедент, благополучная. Все трое детей учатся в лицее, папа работает в соседнем Гае на ГОКе, а мама занималась детьми. А вот алкоголь девочка пила со старшей сестрой.

- Хорошая, нормальная семья. В тот день алкоголь принимали старшие дети, а ей предложили попробовать. Ребенок не отказался, запивала это все соком. В этом селе ее старшие братья и сестры были без взрослых, родители отправили их гостить к бабушке. Поставили на учет всю семью, детей поставим на учет в наркологический диспансер. Они будут отмечаться там год, если никаких нарушений не будет, то будем снимать с учета.

Начальник КДН Новотроицка также сообщила, что в учебном заведении, где учиться девочка, будет проведена работа с учениками, родителями и педагогами. Сейчас на многодетных родителей составлены протоколы со статье: «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

- Составим программу работы в лицее, с детьми. Сейчас девочка дома, все хорошо с ней. У нее были признаки отравления. После оказания помощи, она оказалась дома. Но работать с семьей будем, конечно. Этот случай не связан с суррогатным алкоголем в области, - поделилась Анжела Паршина.

Однако один из педагогов в Гае рассказывает: детям здесь продают алкоголь не только родные бабули.

- Всё продаётся и покупается тут легко. Я работаю с детьми каждый день. Там у них много с вейпами и алкоголем с 11 лет можно сказать. Вспомнить даже историю с учителем физкультуры в Гае, - поделился педагог с «Курьер.Среда» 19 октября.

Кстати, оборудование у бабушки следователи изъяли, назначены химическая и судебно-медицинская экспертизы. Производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Кстати, расследование дела на контроль взял глава СК РФ Бастрыкин.

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Отравилась алкоголем в ГаеСуррогат в ОренбуржьесамогонкаКДНСК РФ по Оренбургской области
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Заставляли ли старшие дети пить девочку алкоголь?

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