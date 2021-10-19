«Запивала самогон соком»: Начальник КНД Новотроицка рассказала о состоянии 7-летней девочки, которая отравилась самогонкой родной бабушки в Гае

Восток Оренбуржья продолжает «греметь» на всю страну с отравлениями от суррогатного алкоголя. Теперь жертвой алкоголя стал ребенок. На днях стало известно, что в селе Белошапка Гайского округа, 7-летняя девочка выпила бабушкину самогонку и оказалась на больничной койке.
Новость о том, что семилетний ребенок распивал алкоголь в компании более старших товарищей вызывает шок и недоумение. Пострадавшая приехала погостить к бабушке в Белошапку из соседнего Новотроицка вместе с другими детьми. В какой-то момент, компания детей оказалась в местном клубе. Дети стали пить самогонку, дали попробовать и семилетке. Когда девочка пришла домой, то о недомогании рассказала взрослым, вызвали скорую помощь. «Курьер.Среда» Следственный Комитет сообщал следующее:
- По версии следствия, 58-летняя жительница Гайского городского округа Оренбургской области в условиях личного домовладения произвела спиртосодержащую жидкость, которую 16 октября 2021 года сбыла 15-летнему местному жителю. Приобретенная жидкость была распита группой несовершеннолетних, в том числе 7-летней внучкой сбытчицы суррогатного алкоголя, в результате чего потребовалась госпитализация малолетней, - сообщает пресс-служба СК РФ по Оренбургской области.
Журналисты «Курьер.Среда» 19 октября пообщались с начальником КДН Новотроицка Анжеликой Паршиной. Она рассказала, что семья, где случился прецедент, благополучная. Все трое детей учатся в лицее, папа работает в соседнем Гае на ГОКе, а мама занималась детьми. А вот алкоголь девочка пила со старшей сестрой.
- Хорошая, нормальная семья. В тот день алкоголь принимали старшие дети, а ей предложили попробовать. Ребенок не отказался, запивала это все соком. В этом селе ее старшие братья и сестры были без взрослых, родители отправили их гостить к бабушке. Поставили на учет всю семью, детей поставим на учет в наркологический диспансер. Они будут отмечаться там год, если никаких нарушений не будет, то будем снимать с учета.
Начальник КДН Новотроицка также сообщила, что в учебном заведении, где учиться девочка, будет проведена работа с учениками, родителями и педагогами. Сейчас на многодетных родителей составлены протоколы со статье: «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
- Составим программу работы в лицее, с детьми. Сейчас девочка дома, все хорошо с ней. У нее были признаки отравления. После оказания помощи, она оказалась дома. Но работать с семьей будем, конечно. Этот случай не связан с суррогатным алкоголем в области, - поделилась Анжела Паршина.
Однако один из педагогов в Гае рассказывает: детям здесь продают алкоголь не только родные бабули.
- Всё продаётся и покупается тут легко. Я работаю с детьми каждый день. Там у них много с вейпами и алкоголем с 11 лет можно сказать. Вспомнить даже историю с учителем физкультуры в Гае, - поделился педагог с «Курьер.Среда» 19 октября.
Кстати, оборудование у бабушки следователи изъяли, назначены химическая и судебно-медицинская экспертизы. Производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Кстати, расследование дела на контроль взял глава СК РФ Бастрыкин.