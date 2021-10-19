Новое приложение «Госуслуги» станет доступным в 2022 году

Минцифры в 2022 году планирует запустить обновленное супер-приложение «Госуслуги». Как рассказал глава министерства Максим Шадаев, это будет «супер-апп».
Мобильное приложение будет полностью подстраиваться под запросы пользователя, предлагать ему те услуги, которые будут интересны. Теперь заявления будут заполняться максимально быстро, также известно, что у приложения будет намного больше технических возможностей.
Шадаев надеется, что старая версия будет отключена до конца этого года.
- В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение „Госуслуги“, которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть, — рассказал Шадаев.
Также в следующем году детей младше 14 лет можно будет регистрировать на сайте госуслуг. Об этом ранее заявлял глава ведомства.