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19.10
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Новое приложение «Госуслуги» станет доступным в 2022 году

10:57:1110/19/2021
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В новой версии портала будут учены запросы граждан, пользователям будут предлагаться услуги, которые могут быть им интересны.

Госуслуги станут более удобными. Фото: Flickr

Минцифры в 2022 году планирует запустить обновленное супер-приложение «Госуслуги». Как рассказал глава министерства Максим Шадаев, это будет «супер-апп».

Мобильное приложение будет полностью подстраиваться под запросы пользователя, предлагать ему те услуги, которые будут интересны. Теперь заявления будут заполняться максимально быстро, также известно, что у приложения будет намного больше технических возможностей.

Шадаев надеется, что старая версия будет отключена до конца этого года.

- В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение „Госуслуги“, которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть, — рассказал Шадаев.

Также в следующем году детей младше 14 лет можно будет регистрировать на сайте госуслуг. Об этом ранее заявлял глава ведомства.

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госуслугиновое приложениедети до 14 летМинцифрыМаксим Шадаев
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