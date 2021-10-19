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В Пермском крае у отца 12-летнего стрелка, который напал на школу, изъяли четыре ружья

10:25:5810/19/2021
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Его будут лишать лицензии и привлекать к ответственности.

4 ружья изъяты у отца юного стрелка. Фото: Pixabay.com

Как стало известно, папа юного школьника, который устроил стрельбу в школе Октябрьского района 18 октября, владел четырьмя охотничьими ружьями. На данный момент оружие изъято и передано на хранение в полицию, сообщил глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн.

У мужчины в арсенале было зафиксировано помимо "Сайги" еще три охотничьих ружья: "CZ-455", "ИЖ-18Е", "МЦ-21-12".

Также эксперт отметил, что будет организована проверка ЧОП "Щит", сотрудники которого обеспечивали безопасность школ, но так и не смогли предотвратить стрельбу. Напомним, это сделала директор школы.

Историю нападения «Курьер.Среда» сообщал ранее. Так, утром 18 октября 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие под курткой, и выстрелил два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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лицензияоружиестрелок в Перми
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