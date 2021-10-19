В Пермском крае у отца 12-летнего стрелка, который напал на школу, изъяли четыре ружья

Как стало известно, папа юного школьника, который устроил стрельбу в школе Октябрьского района 18 октября, владел четырьмя охотничьими ружьями. На данный момент оружие изъято и передано на хранение в полицию, сообщил глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн.
У мужчины в арсенале было зафиксировано помимо "Сайги" еще три охотничьих ружья: "CZ-455", "ИЖ-18Е", "МЦ-21-12".
Также эксперт отметил, что будет организована проверка ЧОП "Щит", сотрудники которого обеспечивали безопасность школ, но так и не смогли предотвратить стрельбу. Напомним, это сделала директор школы.
Историю нападения «Курьер.Среда» сообщал ранее. Так, утром 18 октября 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие под курткой, и выстрелил два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.