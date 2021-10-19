Стало известно, сколько заболевших коронавирусом выявили в Бердске 19 октября

На 19 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 911 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного числа заболевших было взято 354 теста. Также добавим, что выздоровели и выписались 2434 пациентов.
На сегодняшний день зафиксировано 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2637 случаев коронавирусной инфекции.
Отметим, что всего по Новосибирской области общее число заболевших достигло 67299, выписаны более 52 тысячи человек.