Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стало известно, сколько заболевших коронавирусом выявили в Бердске 19 октября

10:41:3010/19/2021
0

Всего в городе зарегистрировано 2637 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Новосибирской области побит рекорд по новым зараженным коронавирусом

В Новосибирской области побит рекорд по новым зараженным коронавирусомВ России за сутки 19 октября скончались 1015 больных коронавирусомЕщё 78 новости

На 19 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 911 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного числа заболевших было взято 354 теста. Также добавим, что выздоровели и выписались 2434 пациентов.

На сегодняшний день зафиксировано 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2637 случаев коронавирусной инфекции.

Отметим, что всего по Новосибирской области общее число заболевших достигло 67299, выписаны более 52 тысячи человек.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикаБердсккоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы тяжело перенесли коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтало известно, сколько заболевших коронавирусом выявили в Бердске 19 октября
10:41:30 10/19/2021
Стало известно, сколько заболевших коронавирусом выявили в Бердске 19 октября
БердскВ Искитиме коронавирус убил трех врачей и двух медсестер за все время пандемии, заявил главврач Алексей Кайгородов
10:37:19 10/19/2021
В Искитиме коронавирус убил трех врачей и двух медсестер за все время пандемии, заявил главврач Алексей Кайгородов
«Запивала самогон соком»: Начальник КНД Новотроицка рассказала о состоянии 7-летней девочки, которая отравилась самогонкой родной бабушки в Гае
10:32:46 10/19/2021
«Запивала самогон соком»: Начальник КНД Новотроицка рассказала о состоянии 7-летней девочки, которая отравилась самогонкой родной бабушки в Гае
В Пермском крае у отца 12-летнего стрелка, который напал на школу, изъяли четыре ружья
10:25:58 10/19/2021
В Пермском крае у отца 12-летнего стрелка, который напал на школу, изъяли четыре ружья
БердскВ Бердске дочь покалеченной до потери сознания пенсионерки отправилась на поиски водителя маршрутки №3
10:15:43 10/19/2021
В Бердске дочь покалеченной до потери сознания пенсионерки отправилась на поиски водителя маршрутки №3
В Вологде мать погибшей 9-летней девочки занималась проституцией. В отношении нее возбуждено дело
10:10:28 10/19/2021
В Вологде мать погибшей 9-летней девочки занималась проституцией. В отношении нее возбуждено дело
На полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко ради съемок фильма "Вызов" потратили $100 млн
10:06:52 10/19/2021
На полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко ради съемок фильма "Вызов" потратили $100 млн
В Новосибирской области побит рекорд по новым зараженным коронавирусом
9:54:10 10/19/2021
В Новосибирской области побит рекорд по новым зараженным коронавирусом
Сибиряк может сесть на 7 лет за кражу 300 рублей у подростка
9:38:28 10/19/2021
Сибиряк может сесть на 7 лет за кражу 300 рублей у подростка
В Пензе «скорая» попала в смертельное ДТП. Пациентка умерла прямо в машине
9:12:29 10/19/2021
В Пензе «скорая» попала в смертельное ДТП. Пациентка умерла прямо в машине